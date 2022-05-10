https://tr.sputniknews.com/20220510/dp-lideri-uysal-majesteleri-cumhurbaskani-erdogan-oligarklar-ise-bazi-is-insanlari-1056235082.html

DP lideri Uysal: Suriyelilerin geri dönmesi için iktidar değişmeli

DP lideri Uysal: Suriyelilerin geri dönmesi için iktidar değişmeli

Sığınmacı tartışmalarına ilişkin konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 'Altılı Masa’ Majesteleri ve 5 oligarktan büyüktür' sözleriyle ilgili de... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T08:06+0300

2022-05-10T08:06+0300

2022-05-10T09:00+0300

gültekin uysal

politika

demokrat parti (dp)

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Hürriyet’ten Hande Fırat, bugünkü köşe yazısında Uysal ile yaptığı görüşemeye yer verdi.Yazıya göre, “Suriyelilerin geri dönmesi için iklim değişikliğine ihtiyaç var. İktidar değişmeli” diyen Uysal, son dönemde siyasetin ana tartışma konusu haline gelen sığınmacılar hakkında şu görüşlerini dile getirdi:"Türkçe öğreteceksiniz. Bazen itiliyorlar, eleştiriliyorlar diye öfke duyuyorlar. Buna acil bir çözüm bulunmalı. Yoğun göç altındayız. Bunların arasında gerçekte kimler var bilinmez. Ama cadı avı gibi Suriyeli avı da yapmak olmaz. Küçük bir kıvılcım büyük bir sorun yaratabilir. Türkiye, Suriyelileri burada tutarak bir defa Suriye’nin demografik yapısını bozuyor. Kayıtdışı bir çalışma alanı oluştu. Konut üzerinden vatandaşlık satılması ise bizi incitiyor. İşin özü tabii ki yanlış Suriye politikası. Türkiye, Moskova ve Tahran üzerinden değil, doğrudan Şam rejimi ile ilişki kuracak.Suriyeli kadar Afgan, Iraklı başka ülkelerden de kontrolsüz bir göç dalgasının altındayız. AK Parti mülteciler üzerinden Batı ile ilişkisini sınırladı. Batı, Türkiye’ye mülteci kampı diye bakıyor."Ev sahibim Afgan, üstelik İstanbul’da çok sayıda evi varmış" diyen Uysal, tartışma yaratan sözlerine ilişkin de konuştu: Uysal, “Altılı Masa, majesteleri ve 5 oligarktan büyüktür” şeklindeki açıklamasıyla kimi kastettiğini de “ Majesteleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, oligarklar ise bazı iş insanları...” diyerek açıkladı

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gültekin uysal, demokrat parti (dp)