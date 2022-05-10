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Erbil'deki Harir Üssü'nde konuşlu ABD güçlerinin 'yanlışlıkla evlere ateş açtığı' duyuruldu
Erbil'deki Harir Üssü'nde konuşlu ABD güçlerinin 'yanlışlıkla evlere ateş açtığı' duyuruldu
Irak'ın Erbil kentindeki Harir Hava Üssü'nde konuşlu ABD güçlerinin eğitim sırasında yanlışlıkla bir araç ve evlere ateş açtığı belirtildi. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T02:12+0300
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erbil
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Şaklava'nın Basırma Nahiyesi Müdürü Cengaver Ajgayi, konuya ilişkin Erbil merkezli Rudaw kanalına açıklama yaptı.Harir Hava Üssü'nde konuşlu bir ABD gücünün akşam saat 22.00'de eğitim sırasında yanlışlıkla 11 eve ve bir arabaya ateş açtığını duyuran Ajgayi, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.IKBY ya da ABD'li yetkililerden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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Erbil'deki Harir Üssü'nde konuşlu ABD güçlerinin 'yanlışlıkla evlere ateş açtığı' duyuruldu

02:12 10.05.2022
© REUTERS / AZAD LASHKARISuriye'den çekilen ABD askerleri, Erbil, IKBY
Suriye'den çekilen ABD askerleri, Erbil, IKBY - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© REUTERS / AZAD LASHKARI
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Irak'ın Erbil kentindeki Harir Hava Üssü'nde konuşlu ABD güçlerinin eğitim sırasında yanlışlıkla bir araç ve evlere ateş açtığı belirtildi.
Şaklava'nın Basırma Nahiyesi Müdürü Cengaver Ajgayi, konuya ilişkin Erbil merkezli Rudaw kanalına açıklama yaptı.
Harir Hava Üssü'nde konuşlu bir ABD gücünün akşam saat 22.00'de eğitim sırasında yanlışlıkla 11 eve ve bir arabaya ateş açtığını duyuran Ajgayi, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.
IKBY ya da ABD'li yetkililerden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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