https://tr.sputniknews.com/20220510/erdogan-her-hal-ve-sart-altinda-kazakistanli-kardeslerimizin-yaninda-olacagiz-1056255115.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her hal ve şart altında Kazakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her hal ve şart altında Kazakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her hal ve şart altında Kazakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız" açıklamasında bulundu. 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T18:49+0300

2022-05-10T18:49+0300

2022-05-10T19:24+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kazakistan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı."Sayın Tokayev'in yeni Kazakistan'ın şekillendirilmesindeki hareketleri takdire şayandır. Kazak vatandaşlarının refahı için gerekli her şeyi yapmaya hazırız" diyen Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Her hal ve şart altında Kazakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Maziden kurduğumuz köprüyü güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz.Görüşmelerde, iş birliğimizin ikili düzeyde daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirdik.10 milyar dolarlık ticaret hedefiTürkiye-Kazakistan ticaret hacmi yüzde 58 artarak 5,3 milyar doları aşmıştır. İnşallah birlikte atacağımız adımlarla 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız.Özellikle Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için ilk günden bu yana yoğun çaba sarf ediyoruz.Az önce imzalanan anlaşmalarla da ilişkilerin zeminini kuvvetlendirecek adımlar attık."

kazakistan

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recep tayyip erdoğan, kazakistan