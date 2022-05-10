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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her hal ve şart altında Kazakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her hal ve şart altında Kazakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her hal ve şart altında Kazakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız" açıklamasında bulundu. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T18:49+0300
2022-05-10T19:24+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kazakistan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı."Sayın Tokayev'in yeni Kazakistan'ın şekillendirilmesindeki hareketleri takdire şayandır. Kazak vatandaşlarının refahı için gerekli her şeyi yapmaya hazırız" diyen Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Her hal ve şart altında Kazakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Maziden kurduğumuz köprüyü güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz.Görüşmelerde, iş birliğimizin ikili düzeyde daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirdik.10 milyar dolarlık ticaret hedefiTürkiye-Kazakistan ticaret hacmi yüzde 58 artarak 5,3 milyar doları aşmıştır. İnşallah birlikte atacağımız adımlarla 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız.Özellikle Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için ilk günden bu yana yoğun çaba sarf ediyoruz.Az önce imzalanan anlaşmalarla da ilişkilerin zeminini kuvvetlendirecek adımlar attık."
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recep tayyip erdoğan, kazakistan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her hal ve şart altında Kazakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız

18:49 10.05.2022 (güncellendi: 19:24 10.05.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan lideri Tokayev'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan lideri Tokayev'i resmi törenle karşıladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her hal ve şart altında Kazakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.
"Sayın Tokayev'in yeni Kazakistan'ın şekillendirilmesindeki hareketleri takdire şayandır. Kazak vatandaşlarının refahı için gerekli her şeyi yapmaya hazırız" diyen Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Her hal ve şart altında Kazakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Maziden kurduğumuz köprüyü güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz.
Görüşmelerde, iş birliğimizin ikili düzeyde daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirdik.

10 milyar dolarlık ticaret hedefi

Türkiye-Kazakistan ticaret hacmi yüzde 58 artarak 5,3 milyar doları aşmıştır. İnşallah birlikte atacağımız adımlarla 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız.
Özellikle Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için ilk günden bu yana yoğun çaba sarf ediyoruz.
Az önce imzalanan anlaşmalarla da ilişkilerin zeminini kuvvetlendirecek adımlar attık."
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