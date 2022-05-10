https://tr.sputniknews.com/20220510/erivanda-polis-onlarca-gostericiyi-gozaltina-aldi---1056245972.html
Erivan'da polis, onlarca göstericiyi gözaltına aldı
Erivan'da polis, onlarca göstericiyi gözaltına aldı
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümetin istifasını isteyen göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T14:29+0300
2022-05-10T14:29+0300
2022-05-10T14:29+0300
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi talebiyle Nisan ortalarından bu yana düzenlenen protesto gösterilerinde tansiyon giderek yükseliyor. Sputnik muhabirinin aktardığına göre protestocuların başkent Erivan'daki önemli caddelerden birini trafiğe kapatması sonrası çıkan arbede sonucunda polis, onlarca göstericiyi gözaltına aldı. Bazı göstericiler, gözaltına alınan göstericileri kurtarmaya çalıştı ancak polis buna izin vermedi. Erivan polisinden yapılan açıklamaya göre bugünkü olaylar sırasında en az 35 gösterici gözaltında alındı. Ermenistan'da yeni protesto dalgası, Başbakan Nikol Paşinyan'ın parlamentoda yaptığı, 'Karabağ'ın statüsünde taviz vermeyi' önerdiği ve Azerbaycan'la barış anlaşması imzalanmasına destek verdiği konuşmanın ardından başlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220503/pasinyanin-istifasini-isteyen-ermenistan-muhalefeti-protestolara-devam-ediyor-1056044147.html
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ermenistan, nikol paşinyan, erivan, gözaltı, polis
Erivan'da polis, onlarca göstericiyi gözaltına aldı
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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümetin istifasını isteyen göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi talebiyle Nisan ortalarından bu yana düzenlenen protesto gösterilerinde tansiyon giderek yükseliyor.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre protestocuların başkent Erivan'daki önemli caddelerden birini trafiğe kapatması sonrası çıkan arbede sonucunda polis, onlarca göstericiyi gözaltına aldı. Bazı göstericiler, gözaltına alınan göstericileri kurtarmaya çalıştı ancak polis buna izin vermedi.
Erivan polisinden yapılan açıklamaya göre bugünkü olaylar sırasında en az 35 gösterici gözaltında alındı.
Ermenistan'da yeni protesto dalgası, Başbakan Nikol Paşinyan'ın parlamentoda yaptığı, 'Karabağ'ın statüsünde taviz vermeyi' önerdiği ve Azerbaycan'la barış anlaşması imzalanmasına destek verdiği konuşmanın ardından başlamıştı.