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https://tr.sputniknews.com/20220510/erivanda-polis-onlarca-gostericiyi-gozaltina-aldi---1056245972.html
Erivan'da polis, onlarca göstericiyi gözaltına aldı
Erivan'da polis, onlarca göstericiyi gözaltına aldı
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümetin istifasını isteyen göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T14:29+0300
2022-05-10T14:29+0300
dünya
ermenistan
nikol paşinyan
erivan
gözaltı
polis
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi talebiyle Nisan ortalarından bu yana düzenlenen protesto gösterilerinde tansiyon giderek yükseliyor. Sputnik muhabirinin aktardığına göre protestocuların başkent Erivan'daki önemli caddelerden birini trafiğe kapatması sonrası çıkan arbede sonucunda polis, onlarca göstericiyi gözaltına aldı. Bazı göstericiler, gözaltına alınan göstericileri kurtarmaya çalıştı ancak polis buna izin vermedi. Erivan polisinden yapılan açıklamaya göre bugünkü olaylar sırasında en az 35 gösterici gözaltında alındı. Ermenistan'da yeni protesto dalgası, Başbakan Nikol Paşinyan'ın parlamentoda yaptığı, 'Karabağ'ın statüsünde taviz vermeyi' önerdiği ve Azerbaycan'la barış anlaşması imzalanmasına destek verdiği konuşmanın ardından başlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220503/pasinyanin-istifasini-isteyen-ermenistan-muhalefeti-protestolara-devam-ediyor-1056044147.html
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ermenistan, nikol paşinyan, erivan, gözaltı, polis

Erivan'da polis, onlarca göstericiyi gözaltına aldı

14:29 10.05.2022
© AFP 2022 / KAREN MINASYANErmenistan'da gösteriler
Ermenistan'da gösteriler - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AFP 2022 / KAREN MINASYAN
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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümetin istifasını isteyen göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi talebiyle Nisan ortalarından bu yana düzenlenen protesto gösterilerinde tansiyon giderek yükseliyor.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre protestocuların başkent Erivan'daki önemli caddelerden birini trafiğe kapatması sonrası çıkan arbede sonucunda polis, onlarca göstericiyi gözaltına aldı. Bazı göstericiler, gözaltına alınan göstericileri kurtarmaya çalıştı ancak polis buna izin vermedi.
Erivan polisinden yapılan açıklamaya göre bugünkü olaylar sırasında en az 35 gösterici gözaltında alındı.
Ermenistan'da yeni protesto dalgası, Başbakan Nikol Paşinyan'ın parlamentoda yaptığı, 'Karabağ'ın statüsünde taviz vermeyi' önerdiği ve Azerbaycan'la barış anlaşması imzalanmasına destek verdiği konuşmanın ardından başlamıştı.
Ermenistan - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
DÜNYA
Paşinyan'ın istifasını isteyen Ermenistan muhalefeti, protestolara devam ediyor
3 Mayıs, 12:55
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