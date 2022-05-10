https://tr.sputniknews.com/20220510/erivanda-polis-onlarca-gostericiyi-gozaltina-aldi---1056245972.html

Erivan'da polis, onlarca göstericiyi gözaltına aldı

Erivan'da polis, onlarca göstericiyi gözaltına aldı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümetin istifasını isteyen göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T14:29+0300

2022-05-10T14:29+0300

2022-05-10T14:29+0300

dünya

ermenistan

nikol paşinyan

erivan

gözaltı

polis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056246081_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_f8127a12450f0f8b0c9fe6e9188cbf16.jpg

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi talebiyle Nisan ortalarından bu yana düzenlenen protesto gösterilerinde tansiyon giderek yükseliyor. Sputnik muhabirinin aktardığına göre protestocuların başkent Erivan'daki önemli caddelerden birini trafiğe kapatması sonrası çıkan arbede sonucunda polis, onlarca göstericiyi gözaltına aldı. Bazı göstericiler, gözaltına alınan göstericileri kurtarmaya çalıştı ancak polis buna izin vermedi. Erivan polisinden yapılan açıklamaya göre bugünkü olaylar sırasında en az 35 gösterici gözaltında alındı. Ermenistan'da yeni protesto dalgası, Başbakan Nikol Paşinyan'ın parlamentoda yaptığı, 'Karabağ'ın statüsünde taviz vermeyi' önerdiği ve Azerbaycan'la barış anlaşması imzalanmasına destek verdiği konuşmanın ardından başlamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220503/pasinyanin-istifasini-isteyen-ermenistan-muhalefeti-protestolara-devam-ediyor-1056044147.html

ermenistan

erivan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ermenistan, nikol paşinyan, erivan, gözaltı, polis