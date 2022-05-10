https://tr.sputniknews.com/20220510/erling-haaland-manchester-citye-transfer-oldu-1056254745.html
Erling Haaland, Manchester City'e transfer oldu
Erling Haaland, Manchester City'e transfer oldu
Manchester City, Dortmund'un yıldız forveti Erling Haaland'ı transfer ettiğini açıkladı. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T18:16+0300
2022-05-10T18:16+0300
2022-05-10T18:22+0300
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manchester city
Erling Haaland, Manchester City'e transfer oldu
18:16 10.05.2022 (güncellendi: 18:22 10.05.2022) Abone ol
Manchester City, Dortmund'un yıldız forveti Erling Haaland'ı transfer ettiğini açıkladı.