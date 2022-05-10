https://tr.sputniknews.com/20220510/ev-sahibi-faturalari-odemeyen-kiracisini-oldurdu-1056234685.html

Ev sahibi, faturaları ödemeyen kiracısını öldürdü

Ev sahibi, faturaları ödemeyen kiracısını öldürdü

Konya'da ev sahibi ve kiracı arasında çıkan fatura kavgası cinayetle son buldu. 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T07:00+0300

2022-05-10T07:00+0300

2022-05-10T07:00+0300

türkiye

fatura

kiracı

cinayet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055634391_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_d5617117d052375bcdcead738b235dc4.jpg

Konya'da kiracı ve ev sahibi arasında çıkan fatura kavgasında silahla vurulan kiracı öldü, 1 kişi de yaralandı. Kovanağzı Mahallesi Yaka Sokak'ta iki katlı evin bahçesinde yaşanan olayda ev sahibi Hüseyin M. (31) ile kiracısı Mevlüt Kapan arasında faturaların ödenmemesi ve gürültü nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin M, tüfekle Mevlüt Kapan ve Mehmet Ali Gürdar'ı tüfekle yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Meram Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mevlüt Kapan, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hüseyin M., karakola teslim oldu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fatura, kiracı, cinayet