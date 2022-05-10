https://tr.sputniknews.com/20220510/ev-sahibi-faturalari-odemeyen-kiracisini-oldurdu-1056234685.html
Ev sahibi, faturaları ödemeyen kiracısını öldürdü
Ev sahibi, faturaları ödemeyen kiracısını öldürdü
Konya'da ev sahibi ve kiracı arasında çıkan fatura kavgası cinayetle son buldu. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T07:00+0300
2022-05-10T07:00+0300
2022-05-10T07:00+0300
türkiye
fatura
kiracı
cinayet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055634391_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_d5617117d052375bcdcead738b235dc4.jpg
Konya'da kiracı ve ev sahibi arasında çıkan fatura kavgasında silahla vurulan kiracı öldü, 1 kişi de yaralandı. Kovanağzı Mahallesi Yaka Sokak'ta iki katlı evin bahçesinde yaşanan olayda ev sahibi Hüseyin M. (31) ile kiracısı Mevlüt Kapan arasında faturaların ödenmemesi ve gürültü nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin M, tüfekle Mevlüt Kapan ve Mehmet Ali Gürdar'ı tüfekle yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Meram Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mevlüt Kapan, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hüseyin M., karakola teslim oldu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055634391_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_453ed059d8f06c602fd5a8c98fd0d842.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fatura, kiracı, cinayet
Ev sahibi, faturaları ödemeyen kiracısını öldürdü
Abone ol
Konya'da ev sahibi ve kiracı arasında çıkan fatura kavgası cinayetle son buldu.
Konya'da kiracı ve ev sahibi arasında çıkan fatura kavgasında silahla vurulan kiracı öldü, 1 kişi de yaralandı. Kovanağzı Mahallesi Yaka Sokak'ta iki katlı evin bahçesinde yaşanan olayda ev sahibi Hüseyin M. (31) ile kiracısı Mevlüt Kapan arasında faturaların ödenmemesi ve gürültü nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin M, tüfekle Mevlüt Kapan ve Mehmet Ali Gürdar'ı tüfekle yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Meram Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mevlüt Kapan, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hüseyin M., karakola teslim oldu.