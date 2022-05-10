Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: Davetimiz hâlâ geçerli
02:46 10.05.2022 (güncellendi: 02:47 10.05.2022)
© DHAFenerbahçe Spor Kulübü
© DHA
Galatasaray'ın şampiyonluk sayısı ile ilgili yaptığı açıklamaya Fenerbahçe'den cevap geldi. Fenerbahçe 2021'de yaptığı paylaşımı "Davetimiz hala geçerlidir!" ifadeleriyle alıntıladı.
Sarı kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada "Galatasaray Spor Kulübü, bugün itibariyle müzesindeki 22 şampiyonluk kupasıyla ve dört yıldızı ile Türkiye’nin en çok Süper Lig Şampiyonluğu olan kulübüdür." ifadeleri kullandı.
Fenerbahçe ise bu açıklamaya 1 Nisan 2021'de yaptığı paylaşımı alıntılayarak cevap verdi.
Fenerbahçe söz konusu paylaşımda "Davetimiz hala geçerlidir!" sözlerine yer verdi.
Fenerbahçe 2021'de şu ifadeleri kullanmıştı:
Fenerbahçe ise bu açıklamaya 1 Nisan 2021'de yaptığı paylaşımı alıntılayarak cevap verdi.
Fenerbahçe söz konusu paylaşımda "Davetimiz hala geçerlidir!" sözlerine yer verdi.
Fenerbahçe 2021'de şu ifadeleri kullanmıştı:
🤫 Davetimiz hala geçerlidir! https://t.co/Rpg1sWv9oU— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 9, 2022
Fenerbahçe 2021'de şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kulübümüzün resmi belgeler ve kanıtlarıyla talep ettiği, tarih yok sayılamaz dediği; 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarına dair tamamen kanıtsız şekilde aleyhte iletişim yapan Galatasaray Kulübü’ne açık teklifimizdir! İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister Başkan seviyesinde, ister yöneticiler seviyesinde katılımlarla bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz!"
"Kulübümüzün resmi belgeler ve kanıtlarıyla talep ettiği, tarih yok sayılamaz dediği; 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarına dair tamamen kanıtsız şekilde aleyhte iletişim yapan Galatasaray Kulübü’ne açık teklifimizdir! İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister Başkan seviyesinde, ister yöneticiler seviyesinde katılımlarla bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz!"
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