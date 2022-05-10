https://tr.sputniknews.com/20220510/fenerbahceden-galatasaraya-cevap-davetimiz-hala-gecerli-1056233294.html

Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: Davetimiz hâlâ geçerli

Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: Davetimiz hâlâ geçerli

Galatasaray'ın şampiyonluk sayısı ile ilgili yaptığı açıklamaya Fenerbahçe'den cevap geldi. Fenerbahçe 2021'de yaptığı paylaşımı "Davetimiz hala geçerlidir!"... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T02:46+0300

2022-05-10T02:46+0300

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spor

fenerbahçe

galatasaray

şampiyonluk

futbol

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Sarı kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada "Galatasaray Spor Kulübü, bugün itibariyle müzesindeki 22 şampiyonluk kupasıyla ve dört yıldızı ile Türkiye’nin en çok Süper Lig Şampiyonluğu olan kulübüdür." ifadeleri kullandı.Fenerbahçe ise bu açıklamaya 1 Nisan 2021'de yaptığı paylaşımı alıntılayarak cevap verdi.Fenerbahçe söz konusu paylaşımda "Davetimiz hala geçerlidir!" sözlerine yer verdi.Fenerbahçe 2021'de şu ifadeleri kullanmıştı: Fenerbahçe 2021'de şu ifadeleri kullanmıştı:"Kulübümüzün resmi belgeler ve kanıtlarıyla talep ettiği, tarih yok sayılamaz dediği; 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarına dair tamamen kanıtsız şekilde aleyhte iletişim yapan Galatasaray Kulübü’ne açık teklifimizdir! İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister Başkan seviyesinde, ister yöneticiler seviyesinde katılımlarla bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz!"

https://tr.sputniknews.com/20220509/galatasaraydan-yildiz-aciklamasi-1056229860.html

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fenerbahçe, galatasaray, şampiyonluk, futbol