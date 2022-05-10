https://tr.sputniknews.com/20220510/fenerbahceden-tffye-trabzonspor-tepkisi-ne-durumda-oldugunu-bir-kez-daha-gostermistir-1056249664.html
Fenerbahçe'den TFF'ye Trabzonspor tepkisi: Ne durumda olduğunu bir kez daha göstermiştir
Fenerbahçe'den TFF'ye Trabzonspor tepkisi: Ne durumda olduğunu bir kez daha göstermiştir
Fenerbahçe, Trabzonspor - Altay maçının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu ne durumda... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T16:00+0300
2022-05-10T16:00+0300
2022-05-10T16:08+0300
trabzonspor
spor
fenerbahçe
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Fenerbahçe, Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'deki Altay maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak olmasına tepki gösterdi.Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklama ile 37.hafta Trabzonspor-Altay maçının Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağı kamuoyuna duyurulmuştur.Görevde bulundukları süre boyunca ülke futbolunda ağır tahribatlar yaratan bu zihniyet, ‘bir takıma en fazla tavizi verme’ hedefiyle attıkları adımlarına bir yenisini daha eklemiştir.Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçında yaşanan olaylar ortadayken, bu olayların karşılığı olarak hiçbir ceza verilmemişken bir de bu yapılan resmen ödüllendirme demektir; Türkiye Futbol Federasyonu ne durumda olduğunu bir kez daha göstermiştir.Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolu adına doğruları vurgulamaktan vazgeçmeyeceğimizi, bu konu vesilesiyle bir kez daha dile getirmek istiyoruz."
https://tr.sputniknews.com/20220506/ali-kocun-aciklamalari-sonrasi-trabzonspordan-paylasim-rastgele-harflere-bastilar-1056154940.html
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trabzonspor, fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff)
Fenerbahçe'den TFF'ye Trabzonspor tepkisi: Ne durumda olduğunu bir kez daha göstermiştir
16:00 10.05.2022 (güncellendi: 16:08 10.05.2022) Abone ol
Fenerbahçe, Trabzonspor - Altay maçının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu ne durumda olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.
Fenerbahçe, Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'deki Altay maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak olmasına tepki gösterdi.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklama ile 37.hafta Trabzonspor-Altay maçının Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağı kamuoyuna duyurulmuştur.
Görevde bulundukları süre boyunca ülke futbolunda ağır tahribatlar yaratan bu zihniyet, ‘bir takıma en fazla tavizi verme’ hedefiyle attıkları adımlarına bir yenisini daha eklemiştir.
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçında yaşanan olaylar ortadayken, bu olayların karşılığı olarak hiçbir ceza verilmemişken bir de bu yapılan resmen ödüllendirme demektir; Türkiye Futbol Federasyonu ne durumda olduğunu bir kez daha göstermiştir.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolu adına doğruları vurgulamaktan vazgeçmeyeceğimizi, bu konu vesilesiyle bir kez daha dile getirmek istiyoruz."