https://tr.sputniknews.com/20220510/fenerbahceden-tffye-trabzonspor-tepkisi-ne-durumda-oldugunu-bir-kez-daha-gostermistir-1056249664.html

Fenerbahçe'den TFF'ye Trabzonspor tepkisi: Ne durumda olduğunu bir kez daha göstermiştir

Fenerbahçe'den TFF'ye Trabzonspor tepkisi: Ne durumda olduğunu bir kez daha göstermiştir

Fenerbahçe, Trabzonspor - Altay maçının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu ne durumda... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T16:00+0300

2022-05-10T16:00+0300

2022-05-10T16:08+0300

trabzonspor

spor

fenerbahçe

türkiye futbol federasyonu (tff)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054606989_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_a18d72071319cedaaf8ba4b09a586162.jpg

Fenerbahçe, Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'deki Altay maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak olmasına tepki gösterdi.Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklama ile 37.hafta Trabzonspor-Altay maçının Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağı kamuoyuna duyurulmuştur.Görevde bulundukları süre boyunca ülke futbolunda ağır tahribatlar yaratan bu zihniyet, ‘bir takıma en fazla tavizi verme’ hedefiyle attıkları adımlarına bir yenisini daha eklemiştir.Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçında yaşanan olaylar ortadayken, bu olayların karşılığı olarak hiçbir ceza verilmemişken bir de bu yapılan resmen ödüllendirme demektir; Türkiye Futbol Federasyonu ne durumda olduğunu bir kez daha göstermiştir.Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolu adına doğruları vurgulamaktan vazgeçmeyeceğimizi, bu konu vesilesiyle bir kez daha dile getirmek istiyoruz."

https://tr.sputniknews.com/20220506/ali-kocun-aciklamalari-sonrasi-trabzonspordan-paylasim-rastgele-harflere-bastilar-1056154940.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trabzonspor, fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff)