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FIFA'dan Brezilya-Arjantin maçının tekrarına onay
FIFA'dan Brezilya-Arjantin maçının tekrarına onay
FIFA, pazartesi günü aldığı kararla, Brezilya ve Arjantin arasındaki 2022 Dünya Kupası eleme maçının tekrar oynanması kararını onayladı. İki takımın aldığı... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T09:52+0300
2022-05-10T10:00+0300
spor
fifa
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arjantin
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2022 Dünya Kupası elemelerindeki Brezilya-Arjantin mücadelesi, Brezilyalı sağlık yetkililerinin sahaya girmesiyle yarıda kalmıştı.FIFA, iki takım arasındaki maçın tekrar edilmesi kararını onayladı. Maçın tekrar oynanmasına karar veren disiplin komitesi, sahayı terk nedeniyle her iki takıma verilen 50 bin dolar para cezasını da onadı.Sao Paulo'da oynanan maç ilk düdükten kısa bir süre sonra Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan görevlilerin sahaya girmesiyle duraklamıştı. Arjantin'in Kovid-19 protokollerini çiğnediğini öne süren yetkililer, dört oyuncuyu karantinaya sokmak için stadyumdan götürmek istemişti.Uzun bir bekleyişin ardından maç ertelenirken, yapılan görüşmelerin ardından sahaya çıkmayı reddeden Arjantin takımının stadyumdan ayrılmasına izin verilmişti.Aston Villa forması giyen Emiliano Martinez ve Emiliano Buendia ile Tottenhamlı oyuncular Cristian Romero ve Giovani Lo Celso'ya verilen cezalar da onandı.Öte yandan Brezilya ve Arjantin, bu yıl Katar'da yapılacak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ekipler arasında bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210905/brezilya---arjantin-macinda-karantina-ihlali-gerekcesiyle-sinir-disi-krizi-yasandi-1048637006.html
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fifa, brezilya, arjantin, maç, onay, tekrar, 2022 dünya kupası

FIFA'dan Brezilya-Arjantin maçının tekrarına onay

09:52 10.05.2022 (güncellendi: 10:00 10.05.2022)
© AFP 2022FIFA, pazartesi günü aldığı kararla, Brezilya ve Arjantin arasındaki 2022 Dünya Kupası eleme maçının tekrar oynanması kararını onayladı.
FIFA, pazartesi günü aldığı kararla, Brezilya ve Arjantin arasındaki 2022 Dünya Kupası eleme maçının tekrar oynanması kararını onayladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AFP 2022
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FIFA, pazartesi günü aldığı kararla, Brezilya ve Arjantin arasındaki 2022 Dünya Kupası eleme maçının tekrar oynanması kararını onayladı. İki takımın aldığı para cezaları da organizasyonun kararıyla kesinleşti.
2022 Dünya Kupası elemelerindeki Brezilya-Arjantin mücadelesi, Brezilyalı sağlık yetkililerinin sahaya girmesiyle yarıda kalmıştı.
FIFA, iki takım arasındaki maçın tekrar edilmesi kararını onayladı. Maçın tekrar oynanmasına karar veren disiplin komitesi, sahayı terk nedeniyle her iki takıma verilen 50 bin dolar para cezasını da onadı.
Sao Paulo'da oynanan maç ilk düdükten kısa bir süre sonra Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan görevlilerin sahaya girmesiyle duraklamıştı. Arjantin'in Kovid-19 protokollerini çiğnediğini öne süren yetkililer, dört oyuncuyu karantinaya sokmak için stadyumdan götürmek istemişti.
Uzun bir bekleyişin ardından maç ertelenirken, yapılan görüşmelerin ardından sahaya çıkmayı reddeden Arjantin takımının stadyumdan ayrılmasına izin verilmişti.
Aston Villa forması giyen Emiliano Martinez ve Emiliano Buendia ile Tottenhamlı oyuncular Cristian Romero ve Giovani Lo Celso'ya verilen cezalar da onandı.
Öte yandan Brezilya ve Arjantin, bu yıl Katar'da yapılacak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ekipler arasında bulunuyor.
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Brezilya'nın Arjantin'i konuk ettiği maçta sınır dışı krizi yaşandı. Karşılaşma oynanırken sahaya giren sağlık kurulu yetkilileri, Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etmek için sahaya girince oyun durdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
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Brezilya - Arjantin karşılaşmasında 'karantina ihlali' gerekçesiyle sınır dışı krizi: Maç ertelendi
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