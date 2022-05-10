https://tr.sputniknews.com/20220510/fifadan-brezilya-arjantin-macinin-tekrarina-onay-1056235944.html

FIFA'dan Brezilya-Arjantin maçının tekrarına onay

FIFA'dan Brezilya-Arjantin maçının tekrarına onay

FIFA, pazartesi günü aldığı kararla, Brezilya ve Arjantin arasındaki 2022 Dünya Kupası eleme maçının tekrar oynanması kararını onayladı. İki takımın aldığı... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T09:52+0300

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2022 dünya kupası

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2022 Dünya Kupası elemelerindeki Brezilya-Arjantin mücadelesi, Brezilyalı sağlık yetkililerinin sahaya girmesiyle yarıda kalmıştı.FIFA, iki takım arasındaki maçın tekrar edilmesi kararını onayladı. Maçın tekrar oynanmasına karar veren disiplin komitesi, sahayı terk nedeniyle her iki takıma verilen 50 bin dolar para cezasını da onadı.Sao Paulo'da oynanan maç ilk düdükten kısa bir süre sonra Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan görevlilerin sahaya girmesiyle duraklamıştı. Arjantin'in Kovid-19 protokollerini çiğnediğini öne süren yetkililer, dört oyuncuyu karantinaya sokmak için stadyumdan götürmek istemişti.Uzun bir bekleyişin ardından maç ertelenirken, yapılan görüşmelerin ardından sahaya çıkmayı reddeden Arjantin takımının stadyumdan ayrılmasına izin verilmişti.Aston Villa forması giyen Emiliano Martinez ve Emiliano Buendia ile Tottenhamlı oyuncular Cristian Romero ve Giovani Lo Celso'ya verilen cezalar da onandı.Öte yandan Brezilya ve Arjantin, bu yıl Katar'da yapılacak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ekipler arasında bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20210905/brezilya---arjantin-macinda-karantina-ihlali-gerekcesiyle-sinir-disi-krizi-yasandi-1048637006.html

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