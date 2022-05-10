https://tr.sputniknews.com/20220510/gezi-parki-davasinda-tutukluluga-yapilan-itirazlar-reddedildi-1056247373.html

Gezi Parkı davasında tutukluluğa yapılan itirazlar reddedildi

Gezi Parkı davasında tutukluluğa yapılan itirazlar reddedildi

Gezi Parkı davasında ceza alan Osman Kavala'nın da aralarında olduğu 8 sanığın tutukluluklarına yapılan itiraz, bir üst mahkeme tarafından reddedildi. 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T15:13+0300

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türkiye

gezi

gezi olayları

osman kavala

mücella yapıcı

mahkeme

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Gezi davasının İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 21 Nisan tarihli duruşmasında, Osman Kavala TCK 312/1. maddesi uyarınca 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.Davanın tutuksuz sanıkları Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Tayfun Kahraman hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüse yardım' suçundan, 18'er yıl hapis cezası veren mahkeme, tutuklanmalarına karar vermişti.Sanık avukatları müvekkillerinin tutukluluklarına itirazda bulundu. İtiraz, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme heyeti, "İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında usul ve yasaya aykırı bir husus tespit edilemediği" gerekçesiyle, itirazı oy birliğiyle reddetti.

https://tr.sputniknews.com/20220504/kavaladan-gezi-davasi-aciklamasi-karar-keyfidir-siyasi-baski-altinda-alinmistir-1056070048.html

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gezi, gezi olayları, osman kavala, mücella yapıcı, mahkeme