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Gezi Parkı davasında tutukluluğa yapılan itirazlar reddedildi
Gezi Parkı davasında tutukluluğa yapılan itirazlar reddedildi
Gezi Parkı davasında ceza alan Osman Kavala'nın da aralarında olduğu 8 sanığın tutukluluklarına yapılan itiraz, bir üst mahkeme tarafından reddedildi. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T15:13+0300
2022-05-10T15:13+0300
türkiye
gezi
gezi olayları
osman kavala
mücella yapıcı
mahkeme
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Gezi davasının İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 21 Nisan tarihli duruşmasında, Osman Kavala TCK 312/1. maddesi uyarınca 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.Davanın tutuksuz sanıkları Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Tayfun Kahraman hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüse yardım' suçundan, 18'er yıl hapis cezası veren mahkeme, tutuklanmalarına karar vermişti.Sanık avukatları müvekkillerinin tutukluluklarına itirazda bulundu. İtiraz, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme heyeti, "İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında usul ve yasaya aykırı bir husus tespit edilemediği" gerekçesiyle, itirazı oy birliğiyle reddetti.
https://tr.sputniknews.com/20220504/kavaladan-gezi-davasi-aciklamasi-karar-keyfidir-siyasi-baski-altinda-alinmistir-1056070048.html
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gezi, gezi olayları, osman kavala, mücella yapıcı, mahkeme

Gezi Parkı davasında tutukluluğa yapılan itirazlar reddedildi

15:13 10.05.2022
© AAMahkeme, yargı , dava
Mahkeme, yargı , dava - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AA
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Gezi Parkı davasında ceza alan Osman Kavala'nın da aralarında olduğu 8 sanığın tutukluluklarına yapılan itiraz, bir üst mahkeme tarafından reddedildi.
Gezi davasının İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 21 Nisan tarihli duruşmasında, Osman Kavala TCK 312/1. maddesi uyarınca 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Davanın tutuksuz sanıkları Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Tayfun Kahraman hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüse yardım' suçundan, 18'er yıl hapis cezası veren mahkeme, tutuklanmalarına karar vermişti.
Sanık avukatları müvekkillerinin tutukluluklarına itirazda bulundu. İtiraz, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme heyeti, "İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında usul ve yasaya aykırı bir husus tespit edilemediği" gerekçesiyle, itirazı oy birliğiyle reddetti.
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
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