https://tr.sputniknews.com/20220510/goc-bir-insan-hakki-ab-ile-geri-kabul-anlasmasi-bir-an-once-yururlukten-kaldirilmali-1056293440.html

‘Göç bir insan hakkı, AB ile geri kabul anlaşması bir an önce yürürlükten kaldırılmalı’

‘Göç bir insan hakkı, AB ile geri kabul anlaşması bir an önce yürürlükten kaldırılmalı’

Doç. Cangül Örnek'e göre Türkiye, bir insan hakkı olan göçü engelleyen AB ile geri kabul anlaşmasını yürürlükten kaldırmalı. Türkiye'nin Suriye ile... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T22:50+0300

2022-05-10T22:50+0300

2022-05-11T23:10+0300

eksen

göçmen krizi

ab

abd

türkiye

batı

insan hakları

suriye

libya

bm

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ABD öncülüğündeki Batı'nın Suriye'deki rejim değişikliği projesinin öncephesinde yer almak dönüp dolaşıp sığınmacılar üzerinden bumerang gibi Türkiye'yi vurdu. 'Suriyeliler' başlığı altında tartışılsa da emperyalist güçlerin el attığı Afganistan başta olmak üzere üçüncü dünyanın akınına uğrayan Türkiye ekonomik sorunlar ve adaletsiz bölüşümün derinleşmesiyle birleşen devasa bir sorunla karşı karşıya.Erdoğan yönetimi çözüm yolunda Suriye politikalarından milim geri adım atmazken, Suriye topraklarında Şam yönetiminden izinsiz olarak yeni yerleşimler ve kentler tesis etmeye soyunmuş durumda. Erdoğan, kamuoyundaki tartışmalar karşısında 'hicret edenlere' sahip çıkacaklarını söyleyerek "Biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz. Suriye'den savaştan kaçıp ülkemize sığınan kardeşlerimize sahip çıkacağız" resti çekti.Erdoğan'a en büyük destek ABD ve AB'den geldi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, 'Suriyelilerin geri dönüşü için uygun koşulların olmadığını' iddia etti. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfiel de mültecilerin Suriye dönüşünün güvenli, gönüllü ve onurlu olması gerektiğini savundu.Sığınmacı tartışmaları, Batı'nın tutumunu Doç. Dr. Cangül Örnek ile konuştuk.‘Çok boyutlu bir sorunla karşı karşıyayız'Doç. Cangül Örnek’e göre Türkiye çok boyutlu bir sorunla karşı karşıya. Bunun tek kaynağının göç eden insanlar olmadığını belirten Örnek, yasal statü sorununa dikkat çekti. Salt Suriyeliler değil, İran üzerinden akın eden Afganlara dikkat çekerek düzensiz göçün boyutlarının bile bilinmediğini vurgulayan Örnek, ABD ve NATO'nun Afganistan'ı radikal İslamcı Taliban'a bırakmasının sonuçlarına da atıfta bulundu:'Türkiye AB'nin kötü görünen resmini temizleyen ülke yapıldı'Örnek, emperyalizmin müdahale ettiği herhangi bir coğrafyada çok katmanlı sorunlar oluştuğuna dikkat çekti. Eskiden transit ülke olarak anılan Türkiye'nin 10 yıl içinde önce göç ülkesi sonra tampon bölge haline geldiğini belirten Örnek, bunda Erdoğan yönetiminin AB ile yaptığı geri kabul anlaşmanın etkili olduğunun altını çizdi. Örnek'e göre bu sayede Türkiye AB’nin kötü bilinen resmini temizleyen ülke haline geldi:‘Göç bir insan hakkı, AB ile yapılan anlaşma yürürlükten kaldırılmalı’Örnek, insanların çeşitli sebeplerle göç etme hakkı bulunduğunu belirterek AB ile yapılan geri kabul anlaşmasının bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı:'AB güvenli midir değil midir gibi bir yorum yapamaz'Örnek, Türkiye'deki Suriyelilerin öncelikle Türkiye ile Suriye arasında bir mesele olduğunu belirterek AB'nin bu konuda 'güvenli midir değil midir' yorumu yapamayacağını vurguladı. Örnek, göçü gönderen ve alan ülkenin aralarında çözüm bulabileceğine dikkat çekti:'AB'nin ikiyüzlü tutumunun deşifre edilmesi gerek'Örnek, bu süreçte Avrupa'ya giden göçmenlerin sayısında büyük azalma yaşandığına işaret ederken, göçmenleri daha savunur gibi görünür kesimlerde de daha az müsamahakâr görünen kesimlerde de asıl AB'nin duruşunun gündeme taşınması gerektiği görüşünde. AB’nin ikiyüzlü tutumunun deşifre edilmesi gerektiğini vurgulayan Örnek, Türkiye açsıından da hem tampon bölge olup hem göçmenler için para alan onur kırıcı anlaşmanın iptal edilmesi gerektiğini belirtti.'Emperyal ülkelerin iç barışı yok eden müdahalelerine karşı mücadele etmek gerek'Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını da anımsatan Örnek, bunların hem o ülkelerin halkları hem de Türkiye açısından sonuçlarına atıfta bulundu. Örnek, emperyal ülkelerin iç barışları tehdit eden müdahalelerine karşı mücadele gerektiğinin altını çizdi:

batı

suriye

libya

afganistan

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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