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'Gün geçtikçe değeri artıyor': Üzerinde 26.7 gram altın olan 30 bin euroluk ayakkabı Türkiye'de
'Gün geçtikçe değeri artıyor': Üzerinde 26.7 gram altın olan 30 bin euroluk ayakkabı Türkiye'de
Spor giyiminin dünyaya olan satışını, Türkiye’de geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Batu Spor Kurucusu Köse, açılışta ziyaretçilerin dikkatini çeken spor... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T12:59+0300
2022-05-10T13:01+0300
ayakkabı
yaşam
altın
pahalı
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Dünyada bilinen çeşitli spor markalarıyla çalışan ve bu markaların dağıtıcılığını yapan Batu Spor, ürünlerini dünyada 14 farklı ülkeye dağıtıyor. Almanya, Hong Kong, Dubai, Sırbistan, İtalya Türkiye'deki ofisleriyle hizmet veren Batu Spor, bünyesine bir yeni hizmeti daha ekledi.Dün Kağıthane’de bulunan Tekfen Ofis Park’ta açılış gerçekleştiren Kurucu Batu Spor Malzemeleri Kurucusu Sercan Köse, “Bugün burada Avrupa’da birinci, dünyada ise 4. büyük showroomu açtık. Biz Amerika ve Dubai’de bulunan şirketlerimizle zaten yıllık 100 milyon dolardan fazla satış yapıyoruz. Ancak buradaki asıl amacımız, çeşitli Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye olan ön yargısını kırmak ve burada da rekor satışlar yapmaktır” açıklamasını yaptı.'Dünyada sadece dokuz adet üretildi'Açılışta ilgi gören en pahalı model ayakkabıdan bahseden Köse, “Bu dünyada sadece dokuz adet üretildi. Sarı bölümleri ise saf altından oluşmaktadır. Üzerinde 26.7 gram altın var. Yani ayakkabının değeri gün geçtikçe artıyor. Fiyatı da şu an 30 bin euro civarıdır. Alıcısı var. İş adamları almak için bana ulaştı. Almak istediler. Ancak çok özel bir koleksiyon olduğu için satamadım. Ama ileride özel bir durum olursa da değerlendirebiliriz. Bu ayakkabıya sadece bakıp haz almak isteyen kişi sayısı çok. Sadece yurt dışından değil, Türkiye’deki 3 iş adamından da almak için teklif geldi" diye konuştu.Türkiye’ye katkısı ne olacak?Açılışın Türkiye’ye olacak olan katkılarından bahseden Sercan Köse şunları söyledi:‘’Orası terör bölgesi, biz gelmiyoruz’ gibi ön yargılar kırılacak’Türkiye’de rekor satışlar yapabilmek adına, bazı Avrupa ülkelerinin ön yargısının kırılması gerektiğini vurgulayan Sercan Köse, “Genellikle bize karamsar bakıyorlar. Örneğin Doğu’da olayların patladığı bir dönemde Fransa’dan bir müşterimiz, ‘Orası terör bölgesi biz gelmiyoruz’ demişti. Sınırlarda oluşan tehlike nedeniyle bu tür kararlar veriyorlar. ‘Biz de buyurun İstanbul’da bizim korumamız altındasınız’ diyerek devletimizle bildirge yayınladık. Ancak o şekilde buraya gelebildiler. İlk önce bunların üstesinden geleceğiz, ardından da satış rakamlarımızı artıracağız. Bu yılki hedefimiz ise 10 milyon” şeklinde konuştu.
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ayakkabı, altın, pahalı

'Gün geçtikçe değeri artıyor': Üzerinde 26.7 gram altın olan 30 bin euroluk ayakkabı Türkiye'de

12:59 10.05.2022 (güncellendi: 13:01 10.05.2022)
© DHAÜzerinde 26.7 gram altın olan 30 bin euroluk ayakkabı
Üzerinde 26.7 gram altın olan 30 bin euroluk ayakkabı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© DHA
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Spor giyiminin dünyaya olan satışını, Türkiye’de geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Batu Spor Kurucusu Köse, açılışta ziyaretçilerin dikkatini çeken spor ayakkabıyı anlatan Köse, “Bu ayakkabıdan dünyada yalnızca 9 adet var. Timsah derisinden oluşup üzerinde 26.7 gram altın bulunduran bu ayakkabının değeri ise 30 bin euro” dedi.
Dünyada bilinen çeşitli spor markalarıyla çalışan ve bu markaların dağıtıcılığını yapan Batu Spor, ürünlerini dünyada 14 farklı ülkeye dağıtıyor. Almanya, Hong Kong, Dubai, Sırbistan, İtalya Türkiye'deki ofisleriyle hizmet veren Batu Spor, bünyesine bir yeni hizmeti daha ekledi.
Dün Kağıthane’de bulunan Tekfen Ofis Park’ta açılış gerçekleştiren Kurucu Batu Spor Malzemeleri Kurucusu Sercan Köse, “Bugün burada Avrupa’da birinci, dünyada ise 4. büyük showroomu açtık. Biz Amerika ve Dubai’de bulunan şirketlerimizle zaten yıllık 100 milyon dolardan fazla satış yapıyoruz. Ancak buradaki asıl amacımız, çeşitli Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye olan ön yargısını kırmak ve burada da rekor satışlar yapmaktır” açıklamasını yaptı.

'Dünyada sadece dokuz adet üretildi'

Açılışta ilgi gören en pahalı model ayakkabıdan bahseden Köse, “Bu dünyada sadece dokuz adet üretildi. Sarı bölümleri ise saf altından oluşmaktadır. Üzerinde 26.7 gram altın var. Yani ayakkabının değeri gün geçtikçe artıyor. Fiyatı da şu an 30 bin euro civarıdır. Alıcısı var. İş adamları almak için bana ulaştı. Almak istediler. Ancak çok özel bir koleksiyon olduğu için satamadım. Ama ileride özel bir durum olursa da değerlendirebiliriz. Bu ayakkabıya sadece bakıp haz almak isteyen kişi sayısı çok. Sadece yurt dışından değil, Türkiye’deki 3 iş adamından da almak için teklif geldi" diye konuştu.

Türkiye’ye katkısı ne olacak?

Açılışın Türkiye’ye olacak olan katkılarından bahseden Sercan Köse şunları söyledi:
“Henüz açılışımızda bile buraya, Avusturalya, Fransa ve İsviçre’den müşterilerimiz geldi. Yani müşteriler, kıtalararası bizim için gelip alışverişlerini yapacaklar. Orijinal markaları nasıl tedarik edebiliriz ve müşterilerimize satabiliriz diye uğraşmaya devam edecekler.”

‘’Orası terör bölgesi, biz gelmiyoruz’ gibi ön yargılar kırılacak’

Türkiye’de rekor satışlar yapabilmek adına, bazı Avrupa ülkelerinin ön yargısının kırılması gerektiğini vurgulayan Sercan Köse, “Genellikle bize karamsar bakıyorlar. Örneğin Doğu’da olayların patladığı bir dönemde Fransa’dan bir müşterimiz, ‘Orası terör bölgesi biz gelmiyoruz’ demişti. Sınırlarda oluşan tehlike nedeniyle bu tür kararlar veriyorlar. ‘Biz de buyurun İstanbul’da bizim korumamız altındasınız’ diyerek devletimizle bildirge yayınladık. Ancak o şekilde buraya gelebildiler. İlk önce bunların üstesinden geleceğiz, ardından da satış rakamlarımızı artıracağız. Bu yılki hedefimiz ise 10 milyon” şeklinde konuştu.
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