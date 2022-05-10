https://tr.sputniknews.com/20220510/gurcistan-abye-giris-anketinin-ikinci-bolumunu-teslim-etti-1056249251.html

Gürcistan, AB'ye giriş anketinin ikinci bölümünü teslim etti

Gürcistan, AB'ye giriş anketinin ikinci bölümünü teslim etti

Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili, AB üyelik başvurusu için gerekli AB'ye giriş anketinin ikinci bölümünün AB'nin Tiflis Temsilciliği Başkanı Karl... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T15:51+0300

2022-05-10T15:51+0300

2022-05-10T15:51+0300

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Gürcistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Garibaşvili, Brüksel'in Tiflis'in AB üyeliğine adaylık statüsünü değerlendirirken esas alacağı anketin ikinci bölümünü Hartzel'e iletti.Başbakanlık, anketin ikinci bölümünde tüm sektörel alanlarla ilgili 2 bin 300 soru bulunduğunu belirtti. Garibaşvili, Gürcistan'ın AB tercihinin alternatifsiz bir karar olduğunu ve bunun sadece hükümetin değil, aynı zamanda Gürcistan halkının seçimi olduğunu ifade etti.Anketin birinci bölümü, 2 Mayıs'ta teslim edilmişti. Avrupa Komisyonu, anketin ikinci bölümünü teslim aldıktan sonra kendi değerlendirmesini hazırlayarak AB Konseyi'ne sunacak. AB Konseyi'nin Gürcistan'ın üyeliğe adaylığı hakkındaki kararı Haziran sonunda açıklaması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220510/ukrayna-abye-katilim-kapsaminda-ikinci-anketi-sundu-1056244584.html

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