https://tr.sputniknews.com/20220510/gurcu-yonetimi-saakasvilinin-sivil-klinige-nakledilmesine-karar-verdi-1056251562.html

Gürcü yönetimi, Saakaşvili'nin sivil kliniğe nakledilmesine karar verdi

Gürcü yönetimi, Saakaşvili'nin sivil kliniğe nakledilmesine karar verdi

Gürcistan hükümeti, eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'nin tıbbi muayeneden geçmesi ve gerekli görülmesi halinde tedavi alması için cezaevinden sivil... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T16:38+0300

2022-05-10T16:38+0300

2022-05-10T16:38+0300

dünya

mihail saakaşvili

gürcistan

tutuklu

klinik

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Gürcistan Adalet Bakanı Rati Bregadze, Rustavi kentindeki cezaevinde bulunan Saakaşvili'nin tıbbi muayeneden geçirilecek ve gerekli görülmesi halinde Tiflis'teki bir sivil klinikte tedavi altına alınacağını söyledi.Basın toplantısında konuşan Bregadze, "Mahkum Mihail Saakaşvili için cezaevinde tıbbi tedavi yazıldı, ancak ilaçları keyfine göre alıyor ve böylece tam teşekküllü tedaviyi reddediyor. Mahkumun sağlık çıkarları temelinde, Saakaşvili'nin sağlığının daha kötüye gitmemesi için, muayene edilmek üzer Vivamed kliniğine gitmesini ve gerekirse gerekli tedavinin reçete edilmesini öneriyoruz" dedi.Bregadze, bu kararın bakanlık tarafından doktorların tavsiyesi üzerine alındığını da sözlerine ekledi.Saakaşvili'nin gözaltına alınmasıÜlkesine 8 yıl sonra 1 Ekim 2021'de dönen Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve Milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle gıyabında 6 yıl hapis cezası vermişti.2 kez açlık grevi ilan etmişti Gürcistan'da 1 Ekim 2021'de gözaltına alındıktan sonra 50 gün açlık grevi yapan Saakaşvili, daha sonra Gori kentinde tedavi görmüştü. Saakaşvili, ardından 21 Şubat-10 Mart döneminde da açlık grevini sürdürmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20220505/gurcistanda-tutuklu-saakasviliye-destek-gosterisi-duzenlendi-1056126260.html

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mihail saakaşvili, gürcistan, tutuklu, klinik