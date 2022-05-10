https://tr.sputniknews.com/20220510/instagram-bu-hafta-nftleri-test-etmeye-baslayacak-1056239377.html

Instagram bu hafta NFT'leri test etmeye başlayacak

Instagram bu hafta NFT'leri test etmeye başlayacak

Sosyal medya devi Instagram'ın bu hafta NFT'leri test etmeye başlayacağı bildirildi. 'Dijital koleksiyonlar' ilk olarak sınırlı sayıda ABD'li kullanıcıya... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T12:12+0300

2022-05-10T12:12+0300

2022-05-10T12:27+0300

yaşam

instagram

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özellik

güncelleme

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Instagram, kripto teknolojilere adapte olma çalışmalarını sürdürüyor.. Şirket, kullanıcılar için bir NFT güncellemesini test etmeye başlayacak.Meta CEO'su Mark Zuckerberg, bugün paylaştığı bir gönderide, şirketin platformda NFT'leri test ettiğini ve yakında benzer işlevselliğin Facebook'a da geleceğini doğruladı.Instagram Başkanı Adam Mosseri de bugün paylaştığı bir videoda, küçük bir ABD kullanıcı grubunun yayınlarında, hikayelerinde ve mesajlarında NFT'leri paylaşma özelliğine sahip olacağını belirtti.Mosseri'nin aktardığına göre kullanıcılar, hikayeler ve gönderilerdeki bağlantılara tıklayarak NFT'lerin özelliklerine erişebilecek.Meta Sözcüsü Christine Pai'ye göre, başlangıçta Ethereum ve Polygon blok zincirlerinde (blockchain) basılan NFT'ler desteklenecek, Solana ve Flow ise yakın zamanda gelecek.Ayrıca sistem için 3 boyutlu NFT güncellemesinin de yapılacağı bildirildi.'Abonelik' özelliği de geliyorÖte yandan Instagram, içerik üreticilerin platform üzerinden para kazanmasına yönelik uzun süredir beklenen 'abonelik' özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.Sınırlı sayıda kullanıcı ile testleri gerçekleştirilecek olan özelliğin ücretleri 10.99 TL ile 54.99 TL aralığında değişiyor. Uygulamanın yurtdışı bedeli ise 0.99 dolar olarak belirlendi.

https://tr.sputniknews.com/20220124/meta-instagram-ve-facebooka-nftler-ekleyecek-1053051542.html

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instagram, nft, özellik, güncelleme, test, blockchain