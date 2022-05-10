Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220510/irakli-kiralik-katil-tutan-ingiliz-turku-oldurttu-1056235255.html
Iraklı kiralık katil tutan İngiliz, Türk'ü öldürttü
Iraklı kiralık katil tutan İngiliz, Türk'ü öldürttü
Seydikemer-Antalya karayolunda bulunan dere yatağı içerisinde bir ceset bulunması üzerine JASAT ekipleri soruşturma başlattı. Cinayetin azmettirici İngiliz... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T08:26+0300
2022-05-10T08:26+0300
türkiye
antalya
cinayet
irak
kiralık katil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056235230_0:39:3038:1748_1920x0_80_0_0_830476f9f6222b863963ed0acb0423f8.jpg
Seydikemer-Antalya karayolu Boğalar Mahallesi Atlıdere yol ayrımı üzerinde bulunan dere yatağı içerisinde bir ceset bulunması üzerine JASAT ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucu cesedin Kerim Bozan isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Olayı azmettirenin İngiliz uyruklu E.R.O. şahıs olduğu, cinayetin gerçekleştirenin ise Irak uyruklu H.M.S. olduğu tespit edildi. Yapılan operasyon ile şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin alınan ifadelerinde H.M.S. isimli şahsın gönül ilişkisi bulunduğu öğrenilen İngiliz uyruklu E.R.O. isimli şahıs tarafından azmettirilmesiyle maktulü iple boğmak suretiyle öldürdüğünü itiraf etti.Tamamlanan adli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen E.R.O. ve H.M.S. isimli şahıslar tutuklanarak Eşen Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu sevk edildi.
türkiye
antalya
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056235230_329:0:2710:1786_1920x0_80_0_0_2c90cc5ea0f0d328328a7bec19233e44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, cinayet, irak, kiralık katil

Iraklı kiralık katil tutan İngiliz, Türk'ü öldürttü

08:26 10.05.2022
© İHA / SEYDİKEMER-ANTALYA KARAYOLU BOĞALAR MAHALLESİ MEVKİİNDE İŞLENEN CİNAYETİN AZMETTİRİCİ İNGİLİZ KADIN VE OLAYI GERÇEKLEŞTİREN IRAK UYRUKLU ŞAHISLAR TUTUKLANDI
SEYDİKEMER-ANTALYA KARAYOLU BOĞALAR MAHALLESİ MEVKİİNDE İŞLENEN CİNAYETİN AZMETTİRİCİ İNGİLİZ KADIN VE OLAYI GERÇEKLEŞTİREN IRAK UYRUKLU ŞAHISLAR TUTUKLANDI - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© İHA /
Abone olTelegram
Seydikemer-Antalya karayolunda bulunan dere yatağı içerisinde bir ceset bulunması üzerine JASAT ekipleri soruşturma başlattı. Cinayetin azmettirici İngiliz kadın ve olayı gerçekleştiren Irak uyruklu şahıs tutuklandı.
Seydikemer-Antalya karayolu Boğalar Mahallesi Atlıdere yol ayrımı üzerinde bulunan dere yatağı içerisinde bir ceset bulunması üzerine JASAT ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucu cesedin Kerim Bozan isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Olayı azmettirenin İngiliz uyruklu E.R.O. şahıs olduğu, cinayetin gerçekleştirenin ise Irak uyruklu H.M.S. olduğu tespit edildi. Yapılan operasyon ile şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin alınan ifadelerinde H.M.S. isimli şahsın gönül ilişkisi bulunduğu öğrenilen İngiliz uyruklu E.R.O. isimli şahıs tarafından azmettirilmesiyle maktulü iple boğmak suretiyle öldürdüğünü itiraf etti.
Tamamlanan adli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen E.R.O. ve H.M.S. isimli şahıslar tutuklanarak Eşen Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu sevk edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала