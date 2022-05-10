https://tr.sputniknews.com/20220510/istanbulda-safak-vakti-uyusturucu-operasyonu-1056234949.html

İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu tacirlerine bir şafak operasyonu da bu sabah gerçekleştirildi. İstanbul'da emniyet ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı narkotik operasyonu... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T07:40+0300

2022-05-10T07:40+0300

2022-05-10T07:40+0300

türkiye

uyuşturucu

operasyon

istanbul

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, özel harekat polislerinin de desteği ile çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.Sabah 06.00'da eş zamanlı gerçekleşen operasyona çok sayıda ekip katıldı.Önceden tespit edilen adreslere giden ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra koçbaşı ile kapıları kırarak baskın yaptı.Narkotik timleri evleri didik didik ararken, şüphelileri de gözaltına aldı. Operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi. Adreslerdeki aramalar devam ediyor.

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uyuşturucu, operasyon, istanbul