https://tr.sputniknews.com/20220510/istanbulda-safak-vakti-uyusturucu-operasyonu-1056234949.html
İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu tacirlerine bir şafak operasyonu da bu sabah gerçekleştirildi. İstanbul'da emniyet ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı narkotik operasyonu... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T07:40+0300
2022-05-10T07:40+0300
2022-05-10T07:40+0300
türkiye
uyuşturucu
operasyon
istanbul
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, özel harekat polislerinin de desteği ile çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.Sabah 06.00'da eş zamanlı gerçekleşen operasyona çok sayıda ekip katıldı.Önceden tespit edilen adreslere giden ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra koçbaşı ile kapıları kırarak baskın yaptı.Narkotik timleri evleri didik didik ararken, şüphelileri de gözaltına aldı. Operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi. Adreslerdeki aramalar devam ediyor.
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uyuşturucu, operasyon, istanbul
İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
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Uyuşturucu tacirlerine bir şafak operasyonu da bu sabah gerçekleştirildi. İstanbul'da emniyet ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi. Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin de katıldığı operasyonda, kapılar koçbaşıyla kırıldı, evlerde arama yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, özel harekat polislerinin de desteği ile çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Sabah 06.00'da eş zamanlı gerçekleşen operasyona çok sayıda ekip katıldı.
Önceden tespit edilen adreslere giden ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra koçbaşı ile kapıları kırarak baskın yaptı.
Narkotik timleri evleri didik didik ararken, şüphelileri de gözaltına aldı. Operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi. Adreslerdeki aramalar devam ediyor.