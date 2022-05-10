https://tr.sputniknews.com/20220510/iyi-parti-edirne-il-ve-ilce-baskanlari-gorevden-alindi-1056230766.html

İYİ Parti Edirne il ve ilçe başkanları görevden alındı

İYİ Parti Edirne il ve ilçe başkanları görevden alındı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Edirne il ve ilçe başkanlarını görevden aldı. 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T00:24+0300

2022-05-10T00:24+0300

2022-05-10T00:38+0300

türkiye

meral akşener

edirne

iyi parti

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AA'nın haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, performans değerlendirmesi ve mart ayında Edirne İl Başkanlığı'nda yaşanan kavga nedeniyle il başkanı ile merkez ilçe dahil 8 ilçe başkanı ve teşkilatları görevden aldı.İYİ Parti Edirne il ve ilçe başkanlıklarında yeni bir yapılanmaya gidilecek.İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya ve Merkez İlçe yöneticisi Ferhat Turan, mart ayında parti yöneticileriyle aralarında çıkan kavgada darp edildiklerini iddia etmişti.Olay sırasında İYİ Parti Genel Merkez Siyaset Akademisi Başkanı olan Mehmet Akalın, İl Başkanı Ekrem Demir ve İl Başkan Yardımcısı Tarık Aldeniz ifade vermişti.

türkiye

edirne

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meral akşener, edirne, iyi parti