https://tr.sputniknews.com/20220510/kafasini-ayran-kutusuna-sikistiran-yavru-kirpiyi-kurtardi-1056250564.html
Kafasını ayran kutusuna sıkıştıran yavru kirpiyi kurtardı
Kafasını ayran kutusuna sıkıştıran yavru kirpiyi kurtardı
Gümüşhane’nin Torul ilçesinde bir kirpinin kafası boş ayran kutusuna sıkıştı. Kirpiyi fark eden bir kişi, kutuyu kirpinin kafasından çıkardı. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T16:19+0300
2022-05-10T16:19+0300
2022-05-10T16:19+0300
yaşam
kirpi
gümüşhane
hayvan
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Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Gümüştuğ köyünde doğaya bilinçsiz şekilde atılan plastik atıklar az kalsın yavru bir kirpinin ölümüne neden oluyordu.Gümüştuğ köyünde gece saatlerinde kafası ayran kutusuna sıkışmış vaziyette yavru kirpi gören bir vatandaş, çaresiz hayvanın o anlarını cep telefonuyla kaydetti.Güçlükle nefes aldığı için yorgun düşen yavru kirpinin çaresizliğine dayanamayan vatandaş “Ne yapıyorsun burada, ne içiyorsun?” ifadeleriyle boş ayran kutusunu çıkararak kirpiyi kurtardı. Bir süre yerde hareketsiz yatan yavru kirpi daha sonra gözden kayboldu.
https://tr.sputniknews.com/20220109/yaslandigi-merdiven-bosluguna-kafasi-sikisti-1052548425.html
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kirpi, gümüşhane, hayvan
Kafasını ayran kutusuna sıkıştıran yavru kirpiyi kurtardı
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Gümüşhane’nin Torul ilçesinde bir kirpinin kafası boş ayran kutusuna sıkıştı. Kirpiyi fark eden bir kişi, kutuyu kirpinin kafasından çıkardı.
Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Gümüştuğ köyünde doğaya bilinçsiz şekilde atılan plastik atıklar az kalsın yavru bir kirpinin ölümüne neden oluyordu.
Gümüştuğ köyünde gece saatlerinde kafası ayran kutusuna sıkışmış vaziyette yavru kirpi gören bir vatandaş, çaresiz hayvanın o anlarını cep telefonuyla kaydetti.
Güçlükle nefes aldığı için yorgun düşen yavru kirpinin çaresizliğine dayanamayan vatandaş “Ne yapıyorsun burada, ne içiyorsun?” ifadeleriyle boş ayran kutusunu çıkararak kirpiyi kurtardı. Bir süre yerde hareketsiz yatan yavru kirpi daha sonra gözden kayboldu.