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https://tr.sputniknews.com/20220510/kafasini-ayran-kutusuna-sikistiran-yavru-kirpiyi-kurtardi-1056250564.html
Kafasını ayran kutusuna sıkıştıran yavru kirpiyi kurtardı
Kafasını ayran kutusuna sıkıştıran yavru kirpiyi kurtardı
Gümüşhane’nin Torul ilçesinde bir kirpinin kafası boş ayran kutusuna sıkıştı. Kirpiyi fark eden bir kişi, kutuyu kirpinin kafasından çıkardı. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T16:19+0300
2022-05-10T16:19+0300
yaşam
kirpi
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hayvan
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Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Gümüştuğ köyünde doğaya bilinçsiz şekilde atılan plastik atıklar az kalsın yavru bir kirpinin ölümüne neden oluyordu.Gümüştuğ köyünde gece saatlerinde kafası ayran kutusuna sıkışmış vaziyette yavru kirpi gören bir vatandaş, çaresiz hayvanın o anlarını cep telefonuyla kaydetti.Güçlükle nefes aldığı için yorgun düşen yavru kirpinin çaresizliğine dayanamayan vatandaş “Ne yapıyorsun burada, ne içiyorsun?” ifadeleriyle boş ayran kutusunu çıkararak kirpiyi kurtardı. Bir süre yerde hareketsiz yatan yavru kirpi daha sonra gözden kayboldu.
https://tr.sputniknews.com/20220109/yaslandigi-merdiven-bosluguna-kafasi-sikisti-1052548425.html
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kirpi, gümüşhane, hayvan

Kafasını ayran kutusuna sıkıştıran yavru kirpiyi kurtardı

16:19 10.05.2022
© İHA / RECEP ERGİNKafasını ayran kutusuna sıkıştıran yavru kirpiyi kurtardı
Kafasını ayran kutusuna sıkıştıran yavru kirpiyi kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© İHA / RECEP ERGİN
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Gümüşhane’nin Torul ilçesinde bir kirpinin kafası boş ayran kutusuna sıkıştı. Kirpiyi fark eden bir kişi, kutuyu kirpinin kafasından çıkardı.
Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Gümüştuğ köyünde doğaya bilinçsiz şekilde atılan plastik atıklar az kalsın yavru bir kirpinin ölümüne neden oluyordu.
Gümüştuğ köyünde gece saatlerinde kafası ayran kutusuna sıkışmış vaziyette yavru kirpi gören bir vatandaş, çaresiz hayvanın o anlarını cep telefonuyla kaydetti.
Güçlükle nefes aldığı için yorgun düşen yavru kirpinin çaresizliğine dayanamayan vatandaş “Ne yapıyorsun burada, ne içiyorsun?” ifadeleriyle boş ayran kutusunu çıkararak kirpiyi kurtardı. Bir süre yerde hareketsiz yatan yavru kirpi daha sonra gözden kayboldu.
Rize'de kafası merdiven korkuluklarına sıkışan kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
YAŞAM
Yaslandığı merdiven boşluğuna kafası sıkıştı
9 Ocak, 13:33
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