https://tr.sputniknews.com/20220510/karadenizdeki-kesiften-gunde-10-milyon-metrekup-dogal-gaz-uretilecek-1056258473.html

Karadeniz'deki keşiften günde 10 milyon metreküp doğal gaz üretilecek

Karadeniz'deki keşiften günde 10 milyon metreküp doğal gaz üretilecek

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gaz çalışmaları sürüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T21:12+0300

2022-05-10T21:12+0300

2022-05-10T21:12+0300

ekonomi

karadeniz

gaz

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

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TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) 2019 ve 2020 yılı hesapları görüşüldü.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, yaptığı sunumda, şirketin 4 ülkede 9 projede yer aldığını söyledi.Geçen yıl 34 yeni keşifle 70.7 milyon varil petrol eşdeğeri rezervin kaynaklara eklendiğini belirten Bilgin, üretilenden daha fazla yeni rezervin, keşiflerle yerine konduğunu ifade etti.Bilgin, geçen yıl karada toplam 112 kuyu sondajı yapıldığını ve bu yıl için 95'i arama, 55'i üretim olmak üzere toplam 150 sondaj planlandığını aktardı.Türkiye'nin üç sondaj gemisi olduğunu ve dördüncü geminin yolda olduğunu vurgulayan Bilgin, "İki sismik gemimiz de envanterde bulunuyor. Dördüncü sondaj gemimiz Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimiz için planlandı" diye konuştu.Bilgin, söz konusu geminin Taşucu'nda yaklaşık iki ay süreyle sondaja hazırlanacağını belirterek "Temmuz başı gibi Akdeniz görevine hazır olacak" ifadesini kullandı.Derin denizlerde bir sondajın maliyetinin yabancı ortaklarla 246 milyon dolara, TPAO'nun imkanlarıyla ise 33 milyon dolara mal olduğunu kaydeden Bilgin, "Bu da derin denizlerde rekabet edilebilir, sürdürülebilir gücümüzün göstergesi" dedi.Bilgin, Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazla ilgili çalışmaların sürdüğünü dile getirerek "Karadeniz'de ilk üretim 2023'te olacak. Başlangıçta günde 10 milyon metreküp, plato üretimde günlük 40 milyon metreküp gaz üretilecek" bilgisini paylaştı.

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karadeniz, gaz, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı