https://tr.sputniknews.com/20220510/kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-turkiyeye-resmi-ziyarette-bulunacak-1056232755.html
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 10-11 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T01:55+0300
2022-05-10T01:55+0300
2022-05-10T01:56+0300
politika
türkiye
kazakistan
kasım cömert tokayev
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev'in göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk devlet ziyareti sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, ikili ve çok taraflı düzeyde iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.İkili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülen temaslarda, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma, protokol ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde olacak.
kazakistan
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türkiye, kazakistan, kasım cömert tokayev
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
01:55 10.05.2022 (güncellendi: 01:56 10.05.2022) Abone ol
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 10-11 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev'in göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk devlet ziyareti sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, ikili ve çok taraflı düzeyde iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
İkili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülen temaslarda, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma, protokol ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde olacak.