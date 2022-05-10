https://tr.sputniknews.com/20220510/kilicdaroglu-kacaklar-ve-siginmacilar-konusunda-netim--gidecekler-1056259681.html
Kılıçdaroğlu: Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim, gidecekler
Kılıçdaroğlu: Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim, gidecekler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacılarla ilgili tartışmaya ilişkin, "Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler" dedi. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T22:01+0300
2022-05-10T22:01+0300
2022-05-10T22:02+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler. Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Ülkeleridir. Onların alavere dalavereleridir. Biz, muhalefete muhalefet olmayız. Bizim mücadelemizin muhatapları çok nettir" ifadelerini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu: Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim, gidecekler
22:01 10.05.2022 (güncellendi: 22:02 10.05.2022) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacılarla ilgili tartışmaya ilişkin, "Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler. Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Ülkeleridir. Onların alavere dalavereleridir. Biz, muhalefete muhalefet olmayız. Bizim mücadelemizin muhatapları çok nettir" ifadelerini kullandı.