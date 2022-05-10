https://tr.sputniknews.com/20220510/kilicdaroglu-kacaklar-ve-siginmacilar-konusunda-netim--gidecekler-1056259681.html

Kılıçdaroğlu: Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim, gidecekler

Kılıçdaroğlu: Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim, gidecekler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacılarla ilgili tartışmaya ilişkin, "Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler" dedi. 10.05.2022, Sputnik Türkiye

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politika

kemal kılıçdaroğlu

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler. Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Ülkeleridir. Onların alavere dalavereleridir. Biz, muhalefete muhalefet olmayız. Bizim mücadelemizin muhatapları çok nettir" ifadelerini kullandı.

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kemal kılıçdaroğlu