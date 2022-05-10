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Kılıçdaroğlu: Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim, gidecekler
Kılıçdaroğlu: Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim, gidecekler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacılarla ilgili tartışmaya ilişkin, "Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler" dedi. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
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politika
kemal kılıçdaroğlu
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler. Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Ülkeleridir. Onların alavere dalavereleridir. Biz, muhalefete muhalefet olmayız. Bizim mücadelemizin muhatapları çok nettir" ifadelerini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim, gidecekler

22:01 10.05.2022 (güncellendi: 22:02 10.05.2022)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacılarla ilgili tartışmaya ilişkin, "Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler. Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Ülkeleridir. Onların alavere dalavereleridir. Biz, muhalefete muhalefet olmayız. Bizim mücadelemizin muhatapları çok nettir" ifadelerini kullandı.
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