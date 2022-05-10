Kılıçdaroğlu: Suriye'de iç savaş çıktığı günden beri en tutarlı söylemleri söyleyen parti CHP'dir

Suriye'de iç savaşın çıktığı günden beri en tutarlı söylemleri söyleyen partinin adı CHP'dir.

Beyefendi Emevi Camii’nde namaz kılacaktı, 3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye’ye geldi.

AB bize göndermeyin diye baskı kurdu bize. Beylerin rahatı bozulacak çünkü.