https://tr.sputniknews.com/20220510/kilicdaroglu-suriyede-ic-savas-ciktigi-gunden-beri-en-tutarli-soylemleri-soyleyen-parti-chpdir-1056244407.html
Kılıçdaroğlu: Suriye'de iç savaş çıktığı günden beri en tutarlı söylemleri söyleyen parti CHP'dir
Kılıçdaroğlu: Suriye'de iç savaş çıktığı günden beri en tutarlı söylemleri söyleyen parti CHP'dir
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Suriye'de iç savaş çıktığı günden beri en tutarlı söylemleri söyleyen parti CHP'dir" dedi. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T13:44+0300
2022-05-10T13:44+0300
2022-05-10T14:06+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
tbmm
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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chp, kemal kılıçdaroğlu, tbmm
Kılıçdaroğlu: Suriye'de iç savaş çıktığı günden beri en tutarlı söylemleri söyleyen parti CHP'dir
13:44 10.05.2022 (güncellendi: 14:06 10.05.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Suriye'de iç savaş çıktığı günden beri en tutarlı söylemleri söyleyen parti CHP'dir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Suriye'de iç savaşın çıktığı günden beri en tutarlı söylemleri söyleyen partinin adı CHP'dir.
Beyefendi Emevi Camii’nde namaz kılacaktı, 3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye’ye geldi.
Gelen sığınmacılar Türkiye'de kalmak istemiyor, Avrupa'ya ABD'ye gitmek istiyorlar. Akdeniz sığınmacı mezarlığına dönüştü.
AB bize göndermeyin diye baskı kurdu bize. Beylerin rahatı bozulacak çünkü.
Emperyal güçlerin taşeronluğunu yapan kim?
Ortadoğu'da barışı sağlamak zorundayız.