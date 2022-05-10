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SON DAKİKA| Kılıçdaroğlu: Suriye'de iç savaş çıktığı günden beri en tutarlı söylemleri söyleyen parti CHP'dir
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Kılıçdaroğlu: Suriye'de iç savaş çıktığı günden beri en tutarlı söylemleri söyleyen parti CHP'dir
Kılıçdaroğlu: Suriye'de iç savaş çıktığı günden beri en tutarlı söylemleri söyleyen parti CHP'dir
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Suriye'de iç savaş çıktığı günden beri en tutarlı söylemleri söyleyen parti CHP'dir" dedi. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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Kılıçdaroğlu: Suriye'de iç savaş çıktığı günden beri en tutarlı söylemleri söyleyen parti CHP'dir

13:44 10.05.2022 (güncellendi: 14:06 10.05.2022)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Suriye'de iç savaş çıktığı günden beri en tutarlı söylemleri söyleyen parti CHP'dir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Suriye'de iç savaşın çıktığı günden beri en tutarlı söylemleri söyleyen partinin adı CHP'dir.
Beyefendi Emevi Camii’nde namaz kılacaktı, 3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye’ye geldi.
Gelen sığınmacılar Türkiye'de kalmak istemiyor, Avrupa'ya ABD'ye gitmek istiyorlar. Akdeniz sığınmacı mezarlığına dönüştü.
AB bize göndermeyin diye baskı kurdu bize. Beylerin rahatı bozulacak çünkü.
Emperyal güçlerin taşeronluğunu yapan kim?
Ortadoğu'da barışı sağlamak zorundayız.
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