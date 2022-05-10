https://tr.sputniknews.com/20220510/kolaya-zam-geldi-1056257031.html
Kolaya zam geldi
Kolaya zam geldi
Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kola fiyatlarına gelen zammı açıkladı. Zam ile birlikte 2.5 litre kolanın fiyatı 20 TL oldu. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T20:18+0300
2022-05-10T20:18+0300
2022-05-10T20:18+0300
ekonomi
kola
özgür aybaş
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Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Coca-Cola ürünlerine zam geldiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.Aybaş’ın paylaştığı rakamlara göre, 1 litrelik Coca-Cola 12 lira 50 kuruş, 2,5 litrelik Coca-Cola ise 20 TL’den satışa çıkarılacak.
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kola, özgür aybaş
Kolaya zam geldi
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Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kola fiyatlarına gelen zammı açıkladı. Zam ile birlikte 2.5 litre kolanın fiyatı 20 TL oldu.
Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Coca-Cola ürünlerine zam geldiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Aybaş’ın paylaştığı rakamlara göre, 1 litrelik Coca-Cola 12 lira 50 kuruş, 2,5 litrelik Coca-Cola ise 20 TL’den satışa çıkarılacak.