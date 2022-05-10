https://tr.sputniknews.com/20220510/kralice-elizabeth-59-yil-sonra-ilk-kez-parlamentonun-acilisina-katilmayacak-1056231508.html

Kraliçe Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez parlamentonun açılışına katılmayacak

Kraliçe Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez parlamentonun açılışına katılmayacak

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, yarın yapılacak İngiliz parlamentosunun yeni yasama yılının açılışına 59 yıl sonra ilk kez katılamayacağı, en büyük oğlu... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T01:15+0300

2022-05-10T01:15+0300

2022-05-10T01:16+0300

kraliçe elizabeth

dünya

parlamento

açılış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050011904_0:131:1200:806_1920x0_80_0_0_75c6c3a50f704d45d6cbbbaf221b7e76.jpg

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Kraliçe, epizodik hareketlilik sorunları yaşamaya devam ediyor ve doktorlarına danışarak, istemeyerek yarın parlamentonun açılışına katılmamaya karar verdi" ifadesi kullanıldı.Böylelikle Kraliçe, 59 yıl sonra ilk kez parlamentonun yeni yasama yılı açılışına katılmayacak.96 yaşındaki Kraliçe, sağlık sorunları nedeniyle son zamanlarda halka açık bir dizi programını iptal etmek zorunda kalmıştı.Kraliçe Elizabeth, tahtta bulunduğu süre boyunca, şimdiye kadar sadece 1959 ve 1963'te hamile olduğu dönemlerde iki kez parlamentonun açılışına katılamamıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kraliçe elizabeth, parlamento, açılış