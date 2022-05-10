https://tr.sputniknews.com/20220510/kralice-elizabeth-59-yil-sonra-ilk-kez-parlamentonun-acilisina-katilmayacak-1056231508.html
Kraliçe Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez parlamentonun açılışına katılmayacak
Kraliçe Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez parlamentonun açılışına katılmayacak
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, yarın yapılacak İngiliz parlamentosunun yeni yasama yılının açılışına 59 yıl sonra ilk kez katılamayacağı, en büyük oğlu... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T01:15+0300
2022-05-10T01:15+0300
2022-05-10T01:16+0300
kraliçe elizabeth
dünya
parlamento
açılış
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Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Kraliçe, epizodik hareketlilik sorunları yaşamaya devam ediyor ve doktorlarına danışarak, istemeyerek yarın parlamentonun açılışına katılmamaya karar verdi" ifadesi kullanıldı.Böylelikle Kraliçe, 59 yıl sonra ilk kez parlamentonun yeni yasama yılı açılışına katılmayacak.96 yaşındaki Kraliçe, sağlık sorunları nedeniyle son zamanlarda halka açık bir dizi programını iptal etmek zorunda kalmıştı.Kraliçe Elizabeth, tahtta bulunduğu süre boyunca, şimdiye kadar sadece 1959 ve 1963'te hamile olduğu dönemlerde iki kez parlamentonun açılışına katılamamıştı.
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kraliçe elizabeth, parlamento, açılış
Kraliçe Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez parlamentonun açılışına katılmayacak
01:15 10.05.2022 (güncellendi: 01:16 10.05.2022) Abone ol
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, yarın yapılacak İngiliz parlamentosunun yeni yasama yılının açılışına 59 yıl sonra ilk kez katılamayacağı, en büyük oğlu Galler Prensi Charles'ın Kraliçe adına konuşmasını okuyacağı bildirildi.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Kraliçe, epizodik hareketlilik sorunları yaşamaya devam ediyor ve doktorlarına danışarak, istemeyerek yarın parlamentonun açılışına katılmamaya karar verdi" ifadesi kullanıldı.
Böylelikle Kraliçe, 59 yıl sonra ilk kez parlamentonun yeni yasama yılı açılışına katılmayacak.
96 yaşındaki Kraliçe, sağlık sorunları nedeniyle son zamanlarda halka açık bir dizi programını iptal etmek zorunda kalmıştı.
Kraliçe Elizabeth, tahtta bulunduğu süre boyunca, şimdiye kadar sadece 1959 ve 1963'te hamile olduğu dönemlerde iki kez parlamentonun açılışına katılamamıştı.