https://tr.sputniknews.com/20220510/la-liga-kuluplerinde-dev-ekonomik-kayip-1056260851.html

La Liga kulüplerinde dev ekonomik kayıp

La Liga kulüplerinde dev ekonomik kayıp

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüpleri 2020-2021 sezonunu, Kovid-19 salgınının etkisiyle toplamda 892 milyon euroluk ekonomik kayıpla kapattı. 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T23:13+0300

2022-05-10T23:13+0300

2022-05-10T23:13+0300

spor

barcelona

real madrid

la liga

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LaLiga kurumunun 2020-2021 sezonu ekonomik-finansman raporunda, COVID-19'un İspanyol kulüplerinin gelirlerindeki olumsuz etkisi açıkça görüldü.Raporda, 892 milyon euro olan LaLiga'daki kulüplerin ekonomik kayıplarının yarısından fazlasının (481 milyon euro) Barcelona'ya ait olması dikkati çekti.LaLiga, bu sezon (2021-2022) için ekonomik kaybın 297 milyon euro olacağı tahmininde bulunurken, kulüplerin 2022-2023 sezonunda salgın öncesindeki gibi kar etmeye başlayacakları öngörüsünü yaptı.LaLiga Genel Direktörü Javier Gomez, "Gelirler, 2023-24 sezonuna kadar toparlanmayacak, ancak 2022-23'te bir kayıp yaşamamayı umuyoruz. Stat gelirleri geri döndü, futbolcu piyasasına da bakmak gerek. Pandemi öncesinde transferlerden elde edilen kar 700 milyon avro, gelir de 1 milyar 100 milyon avro civarındaydı. Gelecek sezon buna ulaşamayacağız şimdiden belli görünüyor ama 2023-2024 sezonunda bu rakamları yakalayabiliriz." ifadelerini kullandı.Gomez, salgının ikinci yılındaki kayıpların, İspanyol profesyonel futbol kulüplerinin net borcunu bir önceki sezona göre 236 milyon euro artırarak (yüzde 13,8) 1 milyar 946 milyon avroya çıkardığını söyledi.Verilen bilgilerde, İspanyol kulüplerin, futbolcu yatırımlarını yaklaşık 1 milyar euro azalttığı (2019-2020'de 1 milyar 533 milyon iken 2020-2021'de 574 milyon euroya geriledi), yatırımların çoğunluğunun toplamda 296 milyon euro ile altyapıya olduğu bilgisi paylaşıldı.

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barcelona, real madrid, la liga