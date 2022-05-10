https://tr.sputniknews.com/20220510/lavrovdan-abye-tepki-gizlenmeye-calisilmayan-hirsizlik-1056252048.html
Lavrov'dan AB'ye tepki: Gizlenmeye çalışılmayan hırsızlık
Lavrov'dan AB'ye tepki: Gizlenmeye çalışılmayan hırsızlık
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, AB’nin dış politikadan sorumlu yetkilisi Borrell’in, Rusya’nın dondurulan varlıklarının Ukrayna’ya devredilmesi yönündeki... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T16:52+0300
2022-05-10T16:52+0300
2022-05-10T17:06+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
rusya
ab
josep borrell
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cezair ziyareti kapsamında mevkidaşı Ramtane Lamamra ile görüştükten sonra düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. AB’nin dış politikadan sorumlu yetkilisi Josep Borrell’in Rusya’nın dondurulan varlıklarının Ukrayna’ya devredilmesi yönündeki girişimi sorulan Lavrov, “Gizlenmeye dahi çalışılmayan bir hırsızlık” diye yanıt verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220510/rusya-disisleri-bakani-lavrov-cezayirde--1056233446.html
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sergey lavrov, rusya, ab, josep borrell
Lavrov'dan AB'ye tepki: Gizlenmeye çalışılmayan hırsızlık
16:52 10.05.2022 (güncellendi: 17:06 10.05.2022) Abone ol
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, AB’nin dış politikadan sorumlu yetkilisi Borrell’in, Rusya’nın dondurulan varlıklarının Ukrayna’ya devredilmesi yönündeki girişimini 'gizlenmeye dahi çalışılmayan bir hırsızlık' olarak niteledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cezair ziyareti kapsamında mevkidaşı Ramtane Lamamra ile görüştükten sonra düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
AB’nin dış politikadan sorumlu yetkilisi Josep Borrell’in Rusya’nın dondurulan varlıklarının Ukrayna’ya devredilmesi yönündeki girişimi sorulan Lavrov, “Gizlenmeye dahi çalışılmayan bir hırsızlık” diye yanıt verdi.