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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220510/lavrovdan-abye-tepki-gizlenmeye-calisilmayan-hirsizlik-1056252048.html
Lavrov'dan AB'ye tepki: Gizlenmeye çalışılmayan hırsızlık
Lavrov'dan AB'ye tepki: Gizlenmeye çalışılmayan hırsızlık
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, AB’nin dış politikadan sorumlu yetkilisi Borrell’in, Rusya’nın dondurulan varlıklarının Ukrayna’ya devredilmesi yönündeki... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T16:52+0300
2022-05-10T17:06+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
rusya
ab
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cezair ziyareti kapsamında mevkidaşı Ramtane Lamamra ile görüştükten sonra düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. AB’nin dış politikadan sorumlu yetkilisi Josep Borrell’in Rusya’nın dondurulan varlıklarının Ukrayna’ya devredilmesi yönündeki girişimi sorulan Lavrov, “Gizlenmeye dahi çalışılmayan bir hırsızlık” diye yanıt verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220510/rusya-disisleri-bakani-lavrov-cezayirde--1056233446.html
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sergey lavrov, rusya, ab, josep borrell

Lavrov'dan AB'ye tepki: Gizlenmeye çalışılmayan hırsızlık

16:52 10.05.2022 (güncellendi: 17:06 10.05.2022)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, AB’nin dış politikadan sorumlu yetkilisi Borrell’in, Rusya’nın dondurulan varlıklarının Ukrayna’ya devredilmesi yönündeki girişimini 'gizlenmeye dahi çalışılmayan bir hırsızlık' olarak niteledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cezair ziyareti kapsamında mevkidaşı Ramtane Lamamra ile görüştükten sonra düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
AB’nin dış politikadan sorumlu yetkilisi Josep Borrell’in Rusya’nın dondurulan varlıklarının Ukrayna’ya devredilmesi yönündeki girişimi sorulan Lavrov, “Gizlenmeye dahi çalışılmayan bir hırsızlık” diye yanıt verdi.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
Ukrayna krizi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Cezayir'de
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