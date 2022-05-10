https://tr.sputniknews.com/20220510/lavrovdan-abye-tepki-gizlenmeye-calisilmayan-hirsizlik-1056252048.html

Lavrov'dan AB'ye tepki: Gizlenmeye çalışılmayan hırsızlık

Lavrov'dan AB'ye tepki: Gizlenmeye çalışılmayan hırsızlık

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, AB’nin dış politikadan sorumlu yetkilisi Borrell’in, Rusya’nın dondurulan varlıklarının Ukrayna’ya devredilmesi yönündeki... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T16:52+0300

2022-05-10T16:52+0300

2022-05-10T17:06+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

rusya

ab

josep borrell

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cezair ziyareti kapsamında mevkidaşı Ramtane Lamamra ile görüştükten sonra düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. AB’nin dış politikadan sorumlu yetkilisi Josep Borrell’in Rusya’nın dondurulan varlıklarının Ukrayna’ya devredilmesi yönündeki girişimi sorulan Lavrov, “Gizlenmeye dahi çalışılmayan bir hırsızlık” diye yanıt verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220510/rusya-disisleri-bakani-lavrov-cezayirde--1056233446.html

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sergey lavrov, rusya, ab, josep borrell