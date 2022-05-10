https://tr.sputniknews.com/20220510/milli-savunma-bakani-akar-ukraynali-mevkidasi-reznikov-ile-gorustu-1056237540.html

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T10:38+0300

2022-05-10T10:38+0300

2022-05-10T10:49+0300

politika

hulusi akar

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Bakan Akar ile Ukraynalı mevkidaşı Reznikov'un gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemileri ile A400M uçaklarının emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.Akar, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye’nin barışın tesisi ve Ukrayna’ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kez daha vurguladı.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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hulusi akar