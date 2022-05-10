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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T10:38+0300
2022-05-10T10:49+0300
politika
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Bakan Akar ile Ukraynalı mevkidaşı Reznikov'un gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemileri ile A400M uçaklarının emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.Akar, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye’nin barışın tesisi ve Ukrayna’ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kez daha vurguladı.
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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

10:38 10.05.2022 (güncellendi: 10:49 10.05.2022)
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AA
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.
Bakan Akar ile Ukraynalı mevkidaşı Reznikov'un gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemileri ile A400M uçaklarının emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.
Akar, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye’nin barışın tesisi ve Ukrayna’ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kez daha vurguladı.
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