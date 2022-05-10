https://tr.sputniknews.com/20220510/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-kovid-19a-yakalandi-1056260663.html

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Kovid-19'a yakalandı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Kovid-19'a yakalandı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kovid-19'a yakalandığı, hastalığı hafif geçirdiği bildirildi. 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T23:04+0300

2022-05-10T23:04+0300

2022-05-10T23:04+0300

koronavirüs

nato

jens stoltenberg

kovid-19

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NATO Sözcüsü Oana Lungescu'nun verdiği bilgiye göre, Stoltenberg'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.Stoltenberg'in aşılarını yaptırdığı, takviye aşısını olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği belirtildi.Stoltenberg'in, NATO karargahının bulunduğu Belçika'daki kurallar uyarınca çalışmalarını evinden sürdüreceği kaydedildi.Jens Stoltenberg'in 14-15 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na başkanlık etmesi planlanıyordu.Hastalığın ne zaman başladığına, karantina kuralları gereğince Stoltenberg'in Berlin'e gidip gidemeyeceğine yönelik bilgi verilmedi.

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nato, jens stoltenberg, kovid-19