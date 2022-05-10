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https://tr.sputniknews.com/20220510/nick-cavein-oglu-jethro-lazenby-31-yasinda-hayatini-kaybetti--1056237451.html
Nick Cave'in oğlu Jethro Lazenby, 31 yaşında hayatını kaybetti
Nick Cave'in oğlu Jethro Lazenby, 31 yaşında hayatını kaybetti
Avusrtalyalı rock müzisyeni, şarkı ve senaryo yazarı Nick Cave, 31 yaşındaki oğlu Jethro Lazenby'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T11:01+0300
2022-05-10T11:23+0300
yaşam
nick cave
oğul
ölüm
jethro lazenby
vefat
kız arkadaş
anne
şiddet
rock
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Nick Cave, en büyük oğlu Jethro Lazenby'nin öldüğünü "Çok büyük bir üzüntüyle oğlum Jethro'nun vefat ettiğini doğrulayabilirim. Şu anda aile mahremiyetine göstereceğiniz saygı için minnettar oluruz” ifadeleriyle açıkladı.Jethro, 1991 yılında Cave ve Beau Lazenby'nin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Cave'in Viviane Carneiro'dan olan ikinci oğlu Luke ise Jethro'dan 10 gün sonra doğdu. 31 yaşındaki Jethro, Avustralya'da büyüdü ve daha sonra babası ile 7 ya da 8 yaşına gelene kadar tanışamadığını söyledi. Avustralyalı ünlü müzisyen, 2008'de gazetecilere verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: Jethro ise 2012'deki bir röportajda "Babamla tüm bu b*ktan şeyleri yaşama ve onun gölgesinde olma hikayem o kadar da iyi başlamadı" dedi.İngiltere'ye taşındıktan sonra Jethro, Balenciaga ve Versace de dahil olmak üzere birçok büyük firma için modellik yaptı. Ünlü Fransız fotoğrafçı Hedi Slimane ile çalışan Jethro, ayrıca kendi müzik projelerine bu sıralarda başladı.Annesine ve kız arkadaşına fiziksel saldırıdan suçlu bulundu Mart ayında annesine fiziksel şiddet uygulamaktan suçlu bulunan Jethro'nun avukatı, kendisine şizofreni teşhisi konduğunu açıkladı. Hapis cezası alan Jethro, geçen hafta serbest bırakılmıştı.Daha önce de 2018 yılında Jethro, o zamanki kız arkadaşına saldırıdan hüküm giymişti. Diğer oğlu da 15 yaşında ölmüştüCave, oğlu Arthur'un uçurumdan düşerek 15 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından 4 oğlundan 2'sinin ölümüne tanıklık etmiş oldu. Ünlü müzisyen, Arthur'u "Güzel, mutlu, sevgi dolu bir çocuktu" sözleriyle tanımlamıştı. Arthur'un ölümünün Cave üzerindeki etkisi, 'Skeleton Tree' albümünün yapım aşamasına odaklanan 'One More Time With Feeling' belgeseline konu olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220204/nick-cave--the-bad-seeds-turkiyeye-geliyor-1053468002.html
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nick cave, oğul, ölüm, jethro lazenby, vefat, kız arkadaş, anne, şiddet, rock, müzik

Nick Cave'in oğlu Jethro Lazenby, 31 yaşında hayatını kaybetti

11:01 10.05.2022 (güncellendi: 11:23 10.05.2022)
© AFP 2022Nick Cave'in oğlu Jethro Lazenby, 31 yaşında hayatını kaybetti
Nick Cave'in oğlu Jethro Lazenby, 31 yaşında hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AFP 2022
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Avusrtalyalı rock müzisyeni, şarkı ve senaryo yazarı Nick Cave, 31 yaşındaki oğlu Jethro Lazenby'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Nick Cave, en büyük oğlu Jethro Lazenby'nin öldüğünü "Çok büyük bir üzüntüyle oğlum Jethro'nun vefat ettiğini doğrulayabilirim. Şu anda aile mahremiyetine göstereceğiniz saygı için minnettar oluruz” ifadeleriyle açıkladı.
Jethro, 1991 yılında Cave ve Beau Lazenby'nin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Cave'in Viviane Carneiro'dan olan ikinci oğlu Luke ise Jethro'dan 10 gün sonra doğdu.
31 yaşındaki Jethro, Avustralya'da büyüdü ve daha sonra babası ile 7 ya da 8 yaşına gelene kadar tanışamadığını söyledi.
Avustralyalı ünlü müzisyen, 2008'de gazetecilere verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:
"Zor bir zamandı ama sonunda harika oldu. Jethro ile ilk yıllarda pek temas kuramadım. Bundan ötürü çok büyük bir pişmanlık duyuyorum ama şimdi harika bir zaman geçirdik."
Jethro ise 2012'deki bir röportajda "Babamla tüm bu b*ktan şeyleri yaşama ve onun gölgesinde olma hikayem o kadar da iyi başlamadı" dedi.
İngiltere'ye taşındıktan sonra Jethro, Balenciaga ve Versace de dahil olmak üzere birçok büyük firma için modellik yaptı. Ünlü Fransız fotoğrafçı Hedi Slimane ile çalışan Jethro, ayrıca kendi müzik projelerine bu sıralarda başladı.

Annesine ve kız arkadaşına fiziksel saldırıdan suçlu bulundu

Mart ayında annesine fiziksel şiddet uygulamaktan suçlu bulunan Jethro'nun avukatı, kendisine şizofreni teşhisi konduğunu açıkladı. Hapis cezası alan Jethro, geçen hafta serbest bırakılmıştı.
Daha önce de 2018 yılında Jethro, o zamanki kız arkadaşına saldırıdan hüküm giymişti.

Diğer oğlu da 15 yaşında ölmüştü

Cave, oğlu Arthur'un uçurumdan düşerek 15 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından 4 oğlundan 2'sinin ölümüne tanıklık etmiş oldu. Ünlü müzisyen, Arthur'u "Güzel, mutlu, sevgi dolu bir çocuktu" sözleriyle tanımlamıştı.
Arthur'un ölümünün Cave üzerindeki etkisi, 'Skeleton Tree' albümünün yapım aşamasına odaklanan 'One More Time With Feeling' belgeseline konu olmuştu.
Nick Cave & The Bad Seeds Türkiye'ye geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
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Nick Cave & The Bad Seeds, Türkiye'ye geliyor
4 Şubat, 13:21
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