https://tr.sputniknews.com/20220510/ozdagdan-cumhurbaskani-erdogana-yollamayacaginizi-biliyoruz-biz-gerekirse-zorla-yollayacagiz-1056233183.html

Özdağ’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yollamayacağınızı biliyoruz; biz gerekirse zorla yollayacağız

Özdağ’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yollamayacağınızı biliyoruz; biz gerekirse zorla yollayacağız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriyeli sığınmacılar ile ilgili sözlerine tepki... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T02:27+0300

2022-05-10T02:27+0300

2022-05-10T02:30+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ümit özdağ

göçmen krizi

suriyeli sığınmacılar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104035/04/1040350470_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_c6ee5c84a208374a09c1a6330da2ad48.jpg

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 32. kuruluş yıl dönümü programı ve Türkiye'nin Gücü Ödülleri törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli göçmenlerle ilgili olarak “Asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız da… Kapımız açık onlara, ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” demişti.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine tepki gösterdi.Özdağ, “Sorun değil Erdoğan. Sizin yollamayacağınızı biliyoruz. Biz gerekirse zorla yollayacağız. Mesele Ensar olmak değil insanları muhacir etmemektir. Biz muhacirliğe son verip insanları vatanlarına kavuşturacağız. Türkiye'de ucuz işçi olarak kullanmak nasıl ensarlık anlayışı oluyor” ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, ümit özdağ, göçmen krizi, suriyeli sığınmacılar