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Özdağ’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yollamayacağınızı biliyoruz; biz gerekirse zorla yollayacağız
Özdağ’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yollamayacağınızı biliyoruz; biz gerekirse zorla yollayacağız
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriyeli sığınmacılar ile ilgili sözlerine tepki... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T02:27+0300
2022-05-10T02:30+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ümit özdağ
göçmen krizi
suriyeli sığınmacılar
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Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 32. kuruluş yıl dönümü programı ve Türkiye'nin Gücü Ödülleri törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli göçmenlerle ilgili olarak “Asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız da… Kapımız açık onlara, ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” demişti.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine tepki gösterdi.Özdağ, “Sorun değil Erdoğan. Sizin yollamayacağınızı biliyoruz. Biz gerekirse zorla yollayacağız. Mesele Ensar olmak değil insanları muhacir etmemektir. Biz muhacirliğe son verip insanları vatanlarına kavuşturacağız. Türkiye'de ucuz işçi olarak kullanmak nasıl ensarlık anlayışı oluyor” ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, ümit özdağ, göçmen krizi, suriyeli sığınmacılar

Özdağ’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yollamayacağınızı biliyoruz; biz gerekirse zorla yollayacağız

02:27 10.05.2022 (güncellendi: 02:30 10.05.2022)
© AA / Murat Kaynak Ümit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AA / Murat Kaynak
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriyeli sığınmacılar ile ilgili sözlerine tepki göstererek, “Sorun değil Erdoğan. Sizin yollamayacağınızı biliyoruz. Biz gerekirse zorla yollayacağız” ifadelerini kullandı.
Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 32. kuruluş yıl dönümü programı ve Türkiye'nin Gücü Ödülleri törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli göçmenlerle ilgili olarak “Asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız da… Kapımız açık onlara, ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” demişti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine tepki gösterdi.
Özdağ, “Sorun değil Erdoğan. Sizin yollamayacağınızı biliyoruz. Biz gerekirse zorla yollayacağız. Mesele Ensar olmak değil insanları muhacir etmemektir. Biz muhacirliğe son verip insanları vatanlarına kavuşturacağız. Türkiye'de ucuz işçi olarak kullanmak nasıl ensarlık anlayışı oluyor” ifadelerini kullandı.
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