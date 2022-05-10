https://tr.sputniknews.com/20220510/rekabet-kurumundan-7-teknoloji-sirketine-sorusturma-1056240102.html

Rekabet Kurumu'ndan 7 teknoloji şirketine soruşturma

Rekabet Kurumu'ndan 7 teknoloji şirketine soruşturma

Rekabet Kurumu, teknoloji sektöründeki 7 şirket hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlattı. 10.05.2022, Sputnik Türkiye

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rekabet kurumu

ekonomi

teknoloji

soruşturma

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Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, işgücü piyasasında centilmenlik anlaşmaları yapılması suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21 Nisan 2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli buldu.Kurul, Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pia Bilişim Hizmetleri A.Ş., İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş., NETAŞ Telekomünikasyon A.Ş., MAGİS Teknoloji A.Ş., Kafein Yazılım Hizmetleri Tic. A.Ş. ve RDC Partner Bilişim Danışmanlık ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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rekabet kurumu, teknoloji, soruşturma