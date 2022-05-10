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Rusya’nın güney limanında bir Türk tahıl gemisinde yangın çıktı
Rusya’nın güney limanında bir Türk tahıl gemisinde yangın çıktı
Rusya’nın güneyindeki Temryuk limanında bir Türk tahıl gemisinde yangın çıktığı belirtildi. Rus federal deniz taşımacılığı ajansı Rosmorreçflot’un yetkilileri... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T15:58+0300
2022-05-10T16:06+0300
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rusya
liman
gemi
yangın
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Rosmorreçflot yetkilileri RİA Novosti haber ajansına yaptıkları açıklamada, “Temryuk limanına demirli, bir Türk şirketinin sahibi olduğu Aqua isimli kargo gemisinden duman yükseldiği bilgisi (TSİ) 11.30’da geldi. Gemide yangın olduğu gözle görülebiliyor. Geminin kaptanı yardım istemedi ancak Rosmorreçflot, destek vermeleri için iki römorkörünü gönderdi” dedi. Tahıl taşıdığı belirtilen geminin mürettebatının Türk ve Hindistan vatandaşlarından oluştuğu kaydedildi. Rus yetkililer, Vanuatu Cumhuriyeti bandıralı olduğunu söyledikleri söz konusu gemideki yangın söndürme çalışmalarını mürettebatın yürüttüğünü, ancak yardım istenmesi hâlinde destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Rosmorreçflot yetkilileri bunun yanında, kargo gemisinde yangın çıkmasının sebebini bilmediklerini kaydetti.
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rusya, liman, gemi, yangın, türkiye

Rusya’nın güney limanında bir Türk tahıl gemisinde yangın çıktı

15:58 10.05.2022 (güncellendi: 16:06 10.05.2022)
© Sputnik / Михаил Голенков / Fotoğraf bankasına girRusya- Liman- Gemi
Rusya- Liman- Gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© Sputnik / Михаил Голенков
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Rusya’nın güneyindeki Temryuk limanında bir Türk tahıl gemisinde yangın çıktığı belirtildi. Rus federal deniz taşımacılığı ajansı Rosmorreçflot’un yetkilileri, yangını gemi mürettebatının kendi olanakları ile söndürmeye çalıştıklarını ancak Rus tarafının gerekmesi hâlinde yardıma hazır olduğunu kaydetti.
Rosmorreçflot yetkilileri RİA Novosti haber ajansına yaptıkları açıklamada, “Temryuk limanına demirli, bir Türk şirketinin sahibi olduğu Aqua isimli kargo gemisinden duman yükseldiği bilgisi (TSİ) 11.30’da geldi. Gemide yangın olduğu gözle görülebiliyor. Geminin kaptanı yardım istemedi ancak Rosmorreçflot, destek vermeleri için iki römorkörünü gönderdi” dedi.
Tahıl taşıdığı belirtilen geminin mürettebatının Türk ve Hindistan vatandaşlarından oluştuğu kaydedildi.
Rus yetkililer, Vanuatu Cumhuriyeti bandıralı olduğunu söyledikleri söz konusu gemideki yangın söndürme çalışmalarını mürettebatın yürüttüğünü, ancak yardım istenmesi hâlinde destek vermeye hazır olduklarını belirtti.
Rosmorreçflot yetkilileri bunun yanında, kargo gemisinde yangın çıkmasının sebebini bilmediklerini kaydetti.
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