https://tr.sputniknews.com/20220510/rusyanin-guney-limaninda-bir-turk-tahil-gemisinde-yangin-cikti--1056249185.html

Rusya’nın güney limanında bir Türk tahıl gemisinde yangın çıktı

Rusya’nın güney limanında bir Türk tahıl gemisinde yangın çıktı

Rusya’nın güneyindeki Temryuk limanında bir Türk tahıl gemisinde yangın çıktığı belirtildi. Rus federal deniz taşımacılığı ajansı Rosmorreçflot’un yetkilileri... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T15:58+0300

2022-05-10T15:58+0300

2022-05-10T16:06+0300

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Rosmorreçflot yetkilileri RİA Novosti haber ajansına yaptıkları açıklamada, “Temryuk limanına demirli, bir Türk şirketinin sahibi olduğu Aqua isimli kargo gemisinden duman yükseldiği bilgisi (TSİ) 11.30’da geldi. Gemide yangın olduğu gözle görülebiliyor. Geminin kaptanı yardım istemedi ancak Rosmorreçflot, destek vermeleri için iki römorkörünü gönderdi” dedi. Tahıl taşıdığı belirtilen geminin mürettebatının Türk ve Hindistan vatandaşlarından oluştuğu kaydedildi. Rus yetkililer, Vanuatu Cumhuriyeti bandıralı olduğunu söyledikleri söz konusu gemideki yangın söndürme çalışmalarını mürettebatın yürüttüğünü, ancak yardım istenmesi hâlinde destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Rosmorreçflot yetkilileri bunun yanında, kargo gemisinde yangın çıkmasının sebebini bilmediklerini kaydetti.

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rusya, liman, gemi, yangın, türkiye