https://tr.sputniknews.com/20220510/rusyanin-guney-limaninda-bir-turk-tahil-gemisinde-yangin-cikti--1056249185.html
Rusya’nın güney limanında bir Türk tahıl gemisinde yangın çıktı
Rusya’nın güney limanında bir Türk tahıl gemisinde yangın çıktı
Rusya’nın güneyindeki Temryuk limanında bir Türk tahıl gemisinde yangın çıktığı belirtildi. Rus federal deniz taşımacılığı ajansı Rosmorreçflot’un yetkilileri... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T15:58+0300
2022-05-10T15:58+0300
2022-05-10T16:06+0300
dünya
rusya
liman
gemi
yangın
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056249540_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f34cfad7118aa0d67fd71658099493bd.jpg
Rosmorreçflot yetkilileri RİA Novosti haber ajansına yaptıkları açıklamada, “Temryuk limanına demirli, bir Türk şirketinin sahibi olduğu Aqua isimli kargo gemisinden duman yükseldiği bilgisi (TSİ) 11.30’da geldi. Gemide yangın olduğu gözle görülebiliyor. Geminin kaptanı yardım istemedi ancak Rosmorreçflot, destek vermeleri için iki römorkörünü gönderdi” dedi. Tahıl taşıdığı belirtilen geminin mürettebatının Türk ve Hindistan vatandaşlarından oluştuğu kaydedildi. Rus yetkililer, Vanuatu Cumhuriyeti bandıralı olduğunu söyledikleri söz konusu gemideki yangın söndürme çalışmalarını mürettebatın yürüttüğünü, ancak yardım istenmesi hâlinde destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Rosmorreçflot yetkilileri bunun yanında, kargo gemisinde yangın çıkmasının sebebini bilmediklerini kaydetti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056249540_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_3af49387fd9a1dac6911536ff4d9775a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, liman, gemi, yangın, türkiye
Rusya’nın güney limanında bir Türk tahıl gemisinde yangın çıktı
15:58 10.05.2022 (güncellendi: 16:06 10.05.2022) Abone ol
Rusya’nın güneyindeki Temryuk limanında bir Türk tahıl gemisinde yangın çıktığı belirtildi. Rus federal deniz taşımacılığı ajansı Rosmorreçflot’un yetkilileri, yangını gemi mürettebatının kendi olanakları ile söndürmeye çalıştıklarını ancak Rus tarafının gerekmesi hâlinde yardıma hazır olduğunu kaydetti.
Rosmorreçflot yetkilileri RİA Novosti haber ajansına yaptıkları açıklamada, “Temryuk limanına demirli, bir Türk şirketinin sahibi olduğu Aqua isimli kargo gemisinden duman yükseldiği bilgisi (TSİ) 11.30’da geldi. Gemide yangın olduğu gözle görülebiliyor. Geminin kaptanı yardım istemedi ancak Rosmorreçflot, destek vermeleri için iki römorkörünü gönderdi” dedi.
Tahıl taşıdığı belirtilen geminin mürettebatının Türk ve Hindistan vatandaşlarından oluştuğu kaydedildi.
Rus yetkililer, Vanuatu Cumhuriyeti bandıralı olduğunu söyledikleri söz konusu gemideki yangın söndürme çalışmalarını mürettebatın yürüttüğünü, ancak yardım istenmesi hâlinde destek vermeye hazır olduklarını belirtti.
Rosmorreçflot yetkilileri bunun yanında, kargo gemisinde yangın çıkmasının sebebini bilmediklerini kaydetti.