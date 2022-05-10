https://tr.sputniknews.com/20220510/samsunda-ogrencilerini-taciz-ettigi-belirlenen-ogretmen-tutuklandi-1056260532.html

Samsun'da öğrencilerini taciz ettiği belirlenen öğretmen tutuklandı

Samsun'da öğrencilerini taciz ettiği belirlenen öğretmen tutuklandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı. 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T22:47+0300

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türkiye

öğretmen

taciz

samsun

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçedeki bir ortaokulda matematik öğretmeni olan Z.K'nin bazı öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.Soruşturmayı yürüten ekipler, 9 öğrencinin ailesinin şikayetinin ardından Z.K'yi gözaltına aldı. Ekipler, okulda yaptıkları araştırmada tacize maruz kaldığını iddia eden 9 öğrencinin daha müracaatını aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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öğretmen, taciz, samsun