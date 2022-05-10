https://tr.sputniknews.com/20220510/samsunda-ogrencilerini-taciz-ettigi-belirlenen-ogretmen-tutuklandi-1056260532.html
Samsun'da öğrencilerini taciz ettiği belirlenen öğretmen tutuklandı
Samsun'da öğrencilerini taciz ettiği belirlenen öğretmen tutuklandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T22:47+0300
2022-05-10T22:47+0300
2022-05-10T22:51+0300
türkiye
öğretmen
taciz
samsun
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçedeki bir ortaokulda matematik öğretmeni olan Z.K'nin bazı öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.Soruşturmayı yürüten ekipler, 9 öğrencinin ailesinin şikayetinin ardından Z.K'yi gözaltına aldı. Ekipler, okulda yaptıkları araştırmada tacize maruz kaldığını iddia eden 9 öğrencinin daha müracaatını aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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öğretmen, taciz, samsun
Samsun'da öğrencilerini taciz ettiği belirlenen öğretmen tutuklandı
22:47 10.05.2022 (güncellendi: 22:51 10.05.2022) Abone ol
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçedeki bir ortaokulda matematik öğretmeni olan Z.K'nin bazı öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturmayı yürüten ekipler, 9 öğrencinin ailesinin şikayetinin ardından
Z.K'yi gözaltına aldı. Ekipler, okulda yaptıkları araştırmada tacize maruz kaldığını iddia eden 9 öğrencinin
daha müracaatını aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.