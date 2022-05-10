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Şanlıurfa’da akraba kavgası: Biri ağır 3 yaralı
Şanlıurfa’da akraba kavgası: Biri ağır 3 yaralı
Şanlıurfa’da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada aralarında Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin kardeşi ve akrabası olan 3 kişi yaralandı. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T23:23+0300
2022-05-10T23:24+0300
şanlıurfa
türkiye
akraba
kavga
silahlı kavga
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Şanlıurfa’da bilinmeyen nedenle evde bir araya gelen akraba iki aile fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen tüfekten çıkan saçmalar 17 yaşındaki Abdulmutalip Baydilli, 41 yaşındaki Mehmet Baydilli ve 47 yaşındaki Mahmut Gin'e isabet etti. Yaralılar silah sesini duyanların ihbarıyla gelen ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Mahmut Gin’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayda yaralananlardan Mehmet Baydilli'nin Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydili’nin kardeşi, Abdulmutalip Baydilli’nin ise akrabası olduğu belirtildi.Yaşanan olayın ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı. Jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı mahallede güvenlik önlemlerini artırdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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şanlıurfa, akraba, kavga, silahlı kavga

Şanlıurfa’da akraba kavgası: Biri ağır 3 yaralı

23:23 10.05.2022 (güncellendi: 23:24 10.05.2022)
© DHAŞanlıurfa’da akraba kavgası: Biri ağır 3 yaralı
Şanlıurfa’da akraba kavgası: Biri ağır 3 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© DHA
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Şanlıurfa’da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada aralarında Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin kardeşi ve akrabası olan 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’da bilinmeyen nedenle evde bir araya gelen akraba iki aile fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen tüfekten çıkan saçmalar 17 yaşındaki Abdulmutalip Baydilli, 41 yaşındaki Mehmet Baydilli ve 47 yaşındaki Mahmut Gin'e isabet etti.
Yaralılar silah sesini duyanların ihbarıyla gelen ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Mahmut Gin’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayda yaralananlardan Mehmet Baydilli'nin Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydili’nin kardeşi, Abdulmutalip Baydilli’nin ise akrabası olduğu belirtildi.
Yaşanan olayın ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı. Jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı mahallede güvenlik önlemlerini artırdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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