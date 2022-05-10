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Şanlıurfa'da başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Yusuf Yücel hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Yusuf Yücel hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, evin avlusunda başına yorgun mermi isabet eden Yusuf Yücel, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T14:37+0300
2022-05-10T14:44+0300
şanlıurfa
türkiye
yorgun mermi
çocuk
ölüm
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Şanlıurfa'da başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Yusuf Yücel yaşamını yitirdi.Olay, 5 Mayıs'ta, Suriye sınırına yakın Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi.Dedesinin evine misafirliğe giden Yusuf Yücel'e, avluda olduğu sırada, Suriye tarafından geldiği tahmin edilen yorgun mermi isabet etti.Başından yaralanan küçük çocuk, ailesi tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Daha sonra Şanlıurfa'daki özel hastaneye sevk edilen Yusuf, yoğun bakımdaki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Yakınlarına teslim edilen Yusuf'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Ceylanpınar'a götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220507/sanliurfada-basina-yorgun-mermi-isabet-eden-cocuk-agir-yaralandi-1056171922.html
şanlıurfa
türkiye
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şanlıurfa, yorgun mermi, çocuk, ölüm

Şanlıurfa'da başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Yusuf Yücel hayatını kaybetti

14:37 10.05.2022 (güncellendi: 14:44 10.05.2022)
© DHA Yusuf Yücel
 Yusuf Yücel - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© DHA
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, evin avlusunda başına yorgun mermi isabet eden Yusuf Yücel, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Yusuf Yücel yaşamını yitirdi.
Olay, 5 Mayıs'ta, Suriye sınırına yakın Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi.
Dedesinin evine misafirliğe giden Yusuf Yücel'e, avluda olduğu sırada, Suriye tarafından geldiği tahmin edilen yorgun mermi isabet etti.
Başından yaralanan küçük çocuk, ailesi tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Daha sonra Şanlıurfa'daki özel hastaneye sevk edilen Yusuf, yoğun bakımdaki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Yakınlarına teslim edilen Yusuf'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Ceylanpınar'a götürüldü.
tabanca / silah - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
TÜRKİYE
Şanlıurfa'da başına 'yorgun mermi' isabet eden çocuk ağır yaralandı
7 Mayıs, 16:09
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