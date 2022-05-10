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Şanlıurfa'da poşet içinde sokağa bırakılmış bebek bulundu
Şanlıurfa'da poşet içinde sokağa bırakılmış bebek bulundu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ara sokakta, poşet içerisinde erkek bebek bulundu. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T08:52+0300
2022-05-10T08:52+0300
türkiye
şanlıurfa
bebek
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Camikebir Mahallesi'nde ara sokaktan gelen bebek ağlama sesi üzerine bölgeden geçen vatandaşlar, poşet içinde terk edilmiş bebek buldu.Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine, yeni doğduğu belirlenen erkek bebek, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yeni doğan yoğun bakımında müşahedeye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, bebeği bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
türkiye
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Şanlıurfa'da poşet içinde sokağa bırakılmış bebek bulundu

08:52 10.05.2022
© AAŞanlıurfa'da poşet içinde sokağa bırakılmış bebek bulundu
Şanlıurfa'da poşet içinde sokağa bırakılmış bebek bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AA
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ara sokakta, poşet içerisinde erkek bebek bulundu.
Camikebir Mahallesi'nde ara sokaktan gelen bebek ağlama sesi üzerine bölgeden geçen vatandaşlar, poşet içinde terk edilmiş bebek buldu.
Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine, yeni doğduğu belirlenen erkek bebek, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yeni doğan yoğun bakımında müşahedeye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, bebeği bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
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