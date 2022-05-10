https://tr.sputniknews.com/20220510/sanliurfada-poset-icinde-sokaga-birakilmis-bebek-bulundu-1056235470.html

Şanlıurfa'da poşet içinde sokağa bırakılmış bebek bulundu

Şanlıurfa'da poşet içinde sokağa bırakılmış bebek bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ara sokakta, poşet içerisinde erkek bebek bulundu. 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T08:52+0300

2022-05-10T08:52+0300

2022-05-10T08:52+0300

türkiye

şanlıurfa

bebek

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Camikebir Mahallesi'nde ara sokaktan gelen bebek ağlama sesi üzerine bölgeden geçen vatandaşlar, poşet içinde terk edilmiş bebek buldu.Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine, yeni doğduğu belirlenen erkek bebek, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yeni doğan yoğun bakımında müşahedeye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, bebeği bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

türkiye

şanlıurfa

bebek

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şanlıurfa, bebek