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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220510/sky-news-zelenskiyin-ss-armali-asker-paylasimini-gosteren-rus-diplomati-yayindan-aldi-1056240897.html
Sky News, Zelenskiy'in SS armalı asker paylaşımını gösteren Rus diplomatın röportajını yarıda kesti
Sky News, Zelenskiy'in SS armalı asker paylaşımını gösteren Rus diplomatın röportajını yarıda kesti
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, İngiliz Sky News kanalında, Ukrayna lideri Zelenskiy'in sosyal medyada SS amblemli bir askerin... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T12:11+0300
2022-05-10T12:15+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
dmitriy polyanskiy
vladimir zelenskiy
waffen ss
zafer günü
birleşmiş milletler (bm)
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 9 Mayıs Zafer Günü'nü sosyal medya hesabından hücum yeleğinde SS arması olan bir askerin fotoğrafını paylaşarak kutladı.Zelenskiy, gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.Sky News kanalına konuk olan Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, söz konusu paylaşımı anımsatarak, "Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndaki bir Alman SS tümeninin amblemi. Zafer Bayramı'nda, bu amblemi taşıyan Sağ Sektör'den bir militanın fotoğrafını yayınladı ve bunun, kendi bakış açısıyla Nazizme karşı verilen mücadelenin bir simgesi olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.Röportaj sırasında sunucu, Polyanksiy'in sözünü kesmeye çalıştı. Rus diplomat, "Bu, yarım saat sonra silindi, ancak elbette bunun bir kopyası bizde mevcut. Bu, Birleşik Krallık'ın şu anda Zafer Bayramı sırasında Nazi sembolleri sergileyen Ukraynalı yetkilileri korduğu anlamına geliyor" dedi.'Rus diplomatları canlı yayına davet etmeden önce 100 kez düşünüyorlar'Sonrasında Sky News sunucu, Polyanskiy'i apar topar yayından aldı. Rus diplomat, konuya dair Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, "İşte Batı'da meşhur ifade özgürlüğü, Rus diplomatları canlı yayına davet etmeden önce 100 kez düşünüyorlar" değerlendirmesini yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220510/biden-ukraynayi-silaha-gark-etmek-icin-2-dunya-savasindan-kalma-yasayi-yeniden-yururluge-soktu-1056239193.html
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rusya, ukrayna, dmitriy polyanskiy, vladimir zelenskiy, waffen ss, zafer günü, birleşmiş milletler (bm)

Sky News, Zelenskiy'in SS armalı asker paylaşımını gösteren Rus diplomatın röportajını yarıda kesti

12:11 10.05.2022 (güncellendi: 12:15 10.05.2022)
© AP Photo / Seth WenigDmitriy Polyanskiy
Dmitriy Polyanskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Seth Wenig
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Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, İngiliz Sky News kanalında, Ukrayna lideri Zelenskiy'in sosyal medyada SS amblemli bir askerin fotoğrafını paylaşmasını anımsatmasının ardından yayından alındı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 9 Mayıs Zafer Günü'nü sosyal medya hesabından hücum yeleğinde SS arması olan bir askerin fotoğrafını paylaşarak kutladı.
Zelenskiy, gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.
Sky News kanalına konuk olan Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, söz konusu paylaşımı anımsatarak, "Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndaki bir Alman SS tümeninin amblemi. Zafer Bayramı'nda, bu amblemi taşıyan Sağ Sektör'den bir militanın fotoğrafını yayınladı ve bunun, kendi bakış açısıyla Nazizme karşı verilen mücadelenin bir simgesi olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.
Röportaj sırasında sunucu, Polyanksiy'in sözünü kesmeye çalıştı. Rus diplomat, "Bu, yarım saat sonra silindi, ancak elbette bunun bir kopyası bizde mevcut. Bu, Birleşik Krallık'ın şu anda Zafer Bayramı sırasında Nazi sembolleri sergileyen Ukraynalı yetkilileri korduğu anlamına geliyor" dedi.

'Rus diplomatları canlı yayına davet etmeden önce 100 kez düşünüyorlar'

Sonrasında Sky News sunucu, Polyanskiy'i apar topar yayından aldı. Rus diplomat, konuya dair Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, "İşte Batı'da meşhur ifade özgürlüğü, Rus diplomatları canlı yayına davet etmeden önce 100 kez düşünüyorlar" değerlendirmesini yaptı.
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