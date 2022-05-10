https://tr.sputniknews.com/20220510/sokakta-tek-basina-dogum-yapan-kadin-bebegini-posete-koyup-birakti-1056230878.html

Sokakta tek başına doğum yapan kadın, bebeğini poşete koyup bıraktı

Sokakta tek başına doğum yapan kadın, bebeğini poşete koyup bıraktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, bir kadın sokakta dünyaya getirdiği bebeğini bir poşete koyup terk etti. 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T00:34+0300

2022-05-10T00:34+0300

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türkiye

hamile

bebek

poşet

siverek

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Siverek'te Camikebir Mahallesi’nde gece geç saatlerde mahallenin karanlık sokağına gelen hamile bir kadın, burada kendi başına doğum yaptı. Daha sonra doğurduğu bebeğini bir poşete bırakan kadın, bebeğini sokağa bırakarak olay yerini terk etti. Karanlık sokakta bebek ağlamasını duyan mahalle sakinlerinin, bir poşet içerisinde yeni doğmuş bebeği fark etmeleri üzerine polis ve 112 acil ekipleri olay yerine geldi.Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bebeği ambulansla Siverek Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesine kaldırarak kontrol altına aldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, bebeği doğurup sokağa bırakan kadını bulmak için çalışma başlattı.

türkiye

bebek

siverek

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hamile, bebek, poşet, siverek