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Sokakta tek başına doğum yapan kadın, bebeğini poşete koyup bıraktı
Sokakta tek başına doğum yapan kadın, bebeğini poşete koyup bıraktı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, bir kadın sokakta dünyaya getirdiği bebeğini bir poşete koyup terk etti. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T00:34+0300
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türkiye
hamile
bebek
poşet
siverek
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Siverek'te Camikebir Mahallesi’nde gece geç saatlerde mahallenin karanlık sokağına gelen hamile bir kadın, burada kendi başına doğum yaptı. Daha sonra doğurduğu bebeğini bir poşete bırakan kadın, bebeğini sokağa bırakarak olay yerini terk etti. Karanlık sokakta bebek ağlamasını duyan mahalle sakinlerinin, bir poşet içerisinde yeni doğmuş bebeği fark etmeleri üzerine polis ve 112 acil ekipleri olay yerine geldi.Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bebeği ambulansla Siverek Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesine kaldırarak kontrol altına aldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, bebeği doğurup sokağa bırakan kadını bulmak için çalışma başlattı.
türkiye
bebek
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hamile, bebek, poşet, siverek

Sokakta tek başına doğum yapan kadın, bebeğini poşete koyup bıraktı

00:34 10.05.2022 (güncellendi: 00:40 10.05.2022)
© İHAŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde anne sokakta doğurduğu bebeğini bir poşete koyup terk etti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde anne sokakta doğurduğu bebeğini bir poşete koyup terk etti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© İHA
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, bir kadın sokakta dünyaya getirdiği bebeğini bir poşete koyup terk etti.
Siverek'te Camikebir Mahallesi’nde gece geç saatlerde mahallenin karanlık sokağına gelen hamile bir kadın, burada kendi başına doğum yaptı.
Daha sonra doğurduğu bebeğini bir poşete bırakan kadın, bebeğini sokağa bırakarak olay yerini terk etti.
Karanlık sokakta bebek ağlamasını duyan mahalle sakinlerinin, bir poşet içerisinde yeni doğmuş bebeği fark etmeleri üzerine polis ve 112 acil ekipleri olay yerine geldi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bebeği ambulansla Siverek Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesine kaldırarak kontrol altına aldı.
Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, bebeği doğurup sokağa bırakan kadını bulmak için çalışma başlattı.
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