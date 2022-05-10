https://tr.sputniknews.com/20220510/sri-lankada-rajapaksa-askeri-usse-sigindi-iktidardakilerin-onlarca-evi-atese-verildi-1056252330.html

Sri Lanka'da Rajapaksa askeri üsse sığındı, iktidardakilerin onlarca evi ateşe verildi

Sri Lanka'da Rajapaksa askeri üsse sığındı, iktidardakilerin onlarca evi ateşe verildi

Sri Lanka'da Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın istifasına rağmen kızışan protestolar sokağa çıkma yasağı dinlemedi. Protestocuların başbakanlık konutuna dalmasına... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T17:06+0300

2022-05-10T17:06+0300

2022-05-10T17:06+0300

dünya

sri lanka

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Güney Asya'nın ada ülkesi, Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın istifasına rağmen durulmuyor. Sri Lanka'nın bağımsızlığını kazanmasından beri karşı karşıya kaldığı en ağır ekonomik kriz yüzünden başlayan barışçı protestoların hükümet yanlılarının saldırıları yüzünden şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine Mahinda Rajapaksa'nın önce sokağa çıkma yasağı ilan etmesi, ardından istifa etmesi sonrası, gerilim daha da tırmandı. Sokağa çıkma yasağına rağmen gece eylemlerin devam etmesi ve ülkeyi hanedanlık gibi yöneten Rajapaksa ailesinin evlerinin ateşe verilmesinin ardından bugün sokaklarda askerler devriye gezdi. Binlerce kişinin başkent Kolombo'daki resmi konutunu kuşatıp molotof kokteyline tutması ve içeri girmeye çalışması üzerine güvenlik güçleri şafak sökmeden etrafa göz yaşartıcı gaz sıkarak ve uyarı ateşi açarak Mahinda Rajapaksa'yı çıkardı. Haberlere göre istifa eden eski başbakanla ailesinin bazı üyeleri, helikopterle başkente 270 km mesafedeki Trincomalee'ye götürülerek bulunan Deniz Üssü'ne yerleştirildi. Rajapaksa ailesinin diğer üyelerinin de helikopterlerle başkent Kolombo'dan ayrıldığı öne sürüldü. Sokağa çıkma yasağına rağmen, gece çok sayıda araç, otobüs ve iktidar partisinin üst düzey politikacılarının 50'den fazla evi ateşe verildi. Bu evlerde park halinde bulunan yüzlerce motosiklet de yandı. Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın kişisel şamanı Gnana Akka'nın Anuradhapura'daki evi, oteli ve ibadethanesi yakıldı. Rajapaksa ailesinin kökenlerinin dayandığı Meda Mulana'daki aile müzesi yakılıp yıkıldı. İktidardaki Rajapaksa kardeşlerin anne babasının balmumu heykelleri yerle yeksan edildi, aile üyelerinin evleri ateşe verildi. Bir bakanın yanan evinin önünde yerel bir medyaya konuşan kimliği belirsiz bir erkek, "Bu daha önce yapmamız gereken bir şeydi. Daha evvel yakamadığımız için üzgünüz" dedi. Protestocular, Mahinda Rajapaksa'nın kardeşi olan Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın da istifasını istiyor. Çok geniş yetkilere sahip olan ve silahlı kuvvetleri komuta eden asker kökenli Gotabaya Rajapaksa, ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nın cumhurbaşkanı olduğu 2005-15 döneminde savunma bakanı sıfatıyla Tamil Kapları isimli ayrılıkçı örgütün askeri yenilgiye uğratılmasındaki rolüyle de tanınıyor. Sri Lanka'daki manzara karşısında anamuhalefet partisi Samagi Jana Balawegaya'ya (SJB) kendi yönetimi altında geçici hükümet kurma çağrısı yapan Gotabaya Rajapaksa, SJB'den ret yanıtı ve istifa çağrısı aldı. Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena ise Cumhurbaşkanı Rajapaksa'ya meclisi yeniden toplayarak siyasi krize çare bulması çağrısı yaptı. Parlamentonun faaliyetlerini binanın önünde protestolar düzenlenmesi üzerine 17 Mayıs'a kadar askıya almış bulunan Abeywardena, tüm parti liderlerinin 11 Mayıs'ta parlamentoda toplantı düzenleyeceğini duyurdu Dün Sri Lanka sayılamayacak kadar çok şiddet olayına sahne olurken, başkentte 200'den fazla kişi yaralandı, en az 7 kişi öldü. Başbakanlık resmi konutu yakınında Kolombo'daki en üst düzey polis yetkilisi konumundaki Emniyet Genel Müfettişi Yardımcısı Deshabandu Tennakoon saldırıya uğradı. Aracı ateşe verilen Tennakoon, polis ekiplerinin yetişip uyarı ateşe açarak kurtarmasının ardından acil serviste tedavi görüp evine gönderildi.AFP'ye konuşan polis kaynakları, Kolombo'nun dışında iktidar partisi milletvekili Amarakeerthi Athukorala'nın protestolar tarafından etrafının çevrilmesi üzerine silaha sarıldığını, iki kişiyi vurduğunu, bunlardan birinin öldüğünü söyleyip "Ardından tabancasıyla kendini öldürdü" dedi. Korumasının da ölü bulunduğu belirtildi. İktidar partisi, vekil ile korumasının öldürüldüğünü savundu. Öfkeli hükümet karşıtı protestocular, otobüslerle başkente getirilen Rajapaksa yandaşlarının onlarcasını başbakanlık resmi konutunun yakınındaki sığ Beira Gölü'nün içine itti.Bir erkek suları fena halde kirli gölden çıkmasına izin verilmesi için yalvarırken, "Mahinda bana iş verdiği için geldim" dedi. Bu kişi dahil 10'dan fazla kişi polis tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Rajapaksa yandaşlarını Kolombo'ya taşımak için kullanılan onlarca otobüs ülke saldırıya uğradı veya ateşe verildi.

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