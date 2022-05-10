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https://tr.sputniknews.com/20220510/tesla-sanghayda-uretimini-durdurdu-1056236705.html
Tesla, Şanghay'da üretimini durdurdu
Tesla, Şanghay'da üretimini durdurdu
Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, tedarik sorunları nedeniyle dün Şanghay'daki tesisindeki üretimini durdurduğu duyurdu. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T10:12+0300
2022-05-10T10:12+0300
dünya
tesla
çin
şanghay
otomobil
üretim
ekonomi
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Dünyanın en büyük elektrikli araba üreticilerinden Tesla, dün Çin’in Şanghay kentinde bulunan fabrikasındaki üretimini durdurduğunu açıkladı. Şanghay şehrinde yaşanan Kovid-19 krizinde uygulanan kapanma kararı nedeniyle de kentte tedarik sorunları yaşayan firma, elektrikli araçlarının parçalarını güvence altına alma sorunları nedeniyle bu kararı aldığını belirtti. Amerikan otomotiv devi, Şanghay’daki kapanma ile beraber 22 gün üretimine ara vermiş ancak 19 Nisan tarihinde kısmi olarak üretime geri dönmüştü. ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket, üretimin durması dışında daha önce de bölgede sorunlar yaşamış ve Çin'deki 14 bin 684 aracın geri çağrıldığı açıklanmıştı. Tesla’nın geçtiğimiz haftalarda resmi olarak yaptığı açıklamaya göre, 12 Ocak 2019 ile 25 Mart 2022 arasında üretilen 1850'si ithal, 12 bin 834'ü Çin yapımı Model 3 Performance araçlarında yazılım hatası olduğu belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220509/elon-musktan-japonyaya-nufus-uyarisi-onlem-alinmazsa-ulke-yok-olacak-1056214343.html
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tesla, çin, şanghay, otomobil, üretim, ekonomi

Tesla, Şanghay'da üretimini durdurdu

10:12 10.05.2022
© REUTERS / James GloverElon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu elektrikli araç devinin ürettiği Tesla Model 3'ün tekerleği
Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu elektrikli araç devinin ürettiği Tesla Model 3'ün tekerleği - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© REUTERS / James Glover
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Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, tedarik sorunları nedeniyle dün Şanghay'daki tesisindeki üretimini durdurduğu duyurdu.
Dünyanın en büyük elektrikli araba üreticilerinden Tesla, dün Çin’in Şanghay kentinde bulunan fabrikasındaki üretimini durdurduğunu açıkladı.
Şanghay şehrinde yaşanan Kovid-19 krizinde uygulanan kapanma kararı nedeniyle de kentte tedarik sorunları yaşayan firma, elektrikli araçlarının parçalarını güvence altına alma sorunları nedeniyle bu kararı aldığını belirtti.
Amerikan otomotiv devi, Şanghay’daki kapanma ile beraber 22 gün üretimine ara vermiş ancak 19 Nisan tarihinde kısmi olarak üretime geri dönmüştü.
ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket, üretimin durması dışında daha önce de bölgede sorunlar yaşamış ve Çin'deki 14 bin 684 aracın geri çağrıldığı açıklanmıştı.
Tesla’nın geçtiğimiz haftalarda resmi olarak yaptığı açıklamaya göre, 12 Ocak 2019 ile 25 Mart 2022 arasında üretilen 1850'si ithal, 12 bin 834'ü Çin yapımı Model 3 Performance araçlarında yazılım hatası olduğu belirtilmişti.
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