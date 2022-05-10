https://tr.sputniknews.com/20220510/thy-yolcularina-verdigi-seyahat-setlerini-yeniledi-1056242025.html

THY, yolcularına verdiği seyahat setlerini yeniledi

THY, yolcularına verdiği seyahat setlerini yeniledi

Türk hava yolları, yolcularına verdiği seyahat setlerini yeniledi 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T12:34+0300

2022-05-10T12:34+0300

2022-05-10T12:34+0300

yaşam

thy

türkiye

türk hava yolları (thy)

seyahat

business class

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056241960_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_d8e36232b9685700e25d24db9df7d810.jpg

Türk Hava Yolları (THY), uzun yolculuklar için verdiği seyahat setlerini yeniledi. 8 saat ve üzerindeki uzun menzilli "business" uçuşlarında yolcularına sunduğu seyahat kitleri için "Coccinelle" ve "Hackett" markaları ile iş birliği anlaşması imzaladı.

https://tr.sputniknews.com/20220509/thy-yurt-disi-ucus-agina-4-yeni-hat-ekledi-1056219145.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

thy, türkiye, türk hava yolları (thy), seyahat, business class