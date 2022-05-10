https://tr.sputniknews.com/20220510/thy-yolcularina-verdigi-seyahat-setlerini-yeniledi-1056242025.html
THY, yolcularına verdiği seyahat setlerini yeniledi
THY, yolcularına verdiği seyahat setlerini yeniledi
Türk hava yolları, yolcularına verdiği seyahat setlerini yeniledi 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T12:34+0300
2022-05-10T12:34+0300
2022-05-10T12:34+0300
yaşam
thy
türkiye
türk hava yolları (thy)
seyahat
business class
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Türk Hava Yolları (THY), uzun yolculuklar için verdiği seyahat setlerini yeniledi. 8 saat ve üzerindeki uzun menzilli "business" uçuşlarında yolcularına sunduğu seyahat kitleri için "Coccinelle" ve "Hackett" markaları ile iş birliği anlaşması imzaladı.
https://tr.sputniknews.com/20220509/thy-yurt-disi-ucus-agina-4-yeni-hat-ekledi-1056219145.html
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thy, türkiye, türk hava yolları (thy), seyahat, business class
THY, yolcularına verdiği seyahat setlerini yeniledi
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Türk hava yolları, yolcularına verdiği seyahat setlerini yeniledi
Türk Hava Yolları (THY), uzun yolculuklar için verdiği seyahat setlerini yeniledi.
8 saat ve üzerindeki uzun menzilli "business" uçuşlarında yolcularına sunduğu seyahat kitleri için "Coccinelle" ve "Hackett" markaları ile iş birliği anlaşması imzaladı.