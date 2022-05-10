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https://tr.sputniknews.com/20220510/trabzonda-tesaduf-eseri-yavru-ayiyla-karsilastilar-sonra-hal-hatir-sordular-ne-var-ne-yok-1056232633.html
Trabzon'da tesadüf eseri yavru ayıyla karşılaştılar, sonra hâl hatır sordular: Ne var ne yok?
Trabzon'da tesadüf eseri yavru ayıyla karşılaştılar, sonra hâl hatır sordular: Ne var ne yok?
Trabzon’un Çaykara ilçesinde turizm bölgesinde tesadüf eseri yavru ayı gören kişiler, vahşi hayvana hâl hatır sordu: Ne var ne yok? 10.05.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
trabzon
ayı
ayı yavrusu
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Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl bölgesindeki Arpaözü mevkiinde yola inen yavru ayıyı görenler önce şaşırdı sonra o anları kayda aldı. Sosyal medyaya yüklenen o anlar binlerce kişi tarafından paylaşılırken, insanlara aldırış etmeden yoluna devam eden ayının sakinliği dikkat çekti. Cep telefonu ile yavru ayıyı görüntüleyen bir kişi yavru ayıya “Ne var ne yok” sorusunu yöneltti. Daha sonra yavru ayıyı gördüğünde şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaş, “Bu ayı sarhoş. Ayı geliyor, valla geliyor. Kaç oğlum” ifadelerini kullandı.
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trabzon, ayı, ayı yavrusu

Trabzon'da tesadüf eseri yavru ayıyla karşılaştılar, sonra hâl hatır sordular: Ne var ne yok?

01:34 10.05.2022 (güncellendi: 01:56 10.05.2022)
© İHA / İHA-AW613581yavru ayı
yavru ayı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© İHA / İHA-AW613581
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Trabzon’un Çaykara ilçesinde turizm bölgesinde tesadüf eseri yavru ayı gören kişiler, vahşi hayvana hâl hatır sordu: Ne var ne yok?
Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl bölgesindeki Arpaözü mevkiinde yola inen yavru ayıyı görenler önce şaşırdı sonra o anları kayda aldı.

Sosyal medyaya yüklenen o anlar binlerce kişi tarafından paylaşılırken, insanlara aldırış etmeden yoluna devam eden ayının sakinliği dikkat çekti. Cep telefonu ile yavru ayıyı görüntüleyen bir kişi yavru ayıya “Ne var ne yok” sorusunu yöneltti. Daha sonra yavru ayıyı gördüğünde şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaş, “Bu ayı sarhoş. Ayı geliyor, valla geliyor. Kaç oğlum” ifadelerini kullandı.
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