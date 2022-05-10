https://tr.sputniknews.com/20220510/tuik-mart-ayinda-issizlik-yuzde-115-oldu-1056236848.html
TÜİK: Mart ayında işsizlik yüzde 11.5 oldu
TÜİK: Mart ayında işsizlik yüzde 11.5 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Kurumun verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 11.5 olarak gerçekleşti. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T10:05+0300
2022-05-10T10:05+0300
2022-05-10T10:14+0300
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Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.4 puanlık artış ile yüzde 11.5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 10.3 iken kadınlarda yüzde 13.9 olarak tahmin edildi.İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi azalarak 29 milyon 956 bin kişi, istihdam oranı ise 0.2 puanlık azalış ile yüzde 46.5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64.4 iken kadınlarda yüzde 29.0 olarak gerçekleşti.Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 21.2 oldu15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile yüzde 21,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %19.1, kadınlarda ise yüzde 25.2 olarak tahmin edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220425/issizlik-maaslari-29-nisanda-odenecek-1055827428.html
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TÜİK: Mart ayında işsizlik yüzde 11.5 oldu
10:05 10.05.2022 (güncellendi: 10:14 10.05.2022) Abone ol
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Kurumun verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 11.5 olarak gerçekleşti.
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.4 puanlık artış ile yüzde 11.5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 10.3 iken kadınlarda yüzde 13.9 olarak tahmin edildi.
İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi azalarak 29 milyon 956 bin kişi, istihdam oranı ise 0.2 puanlık azalış ile yüzde 46.5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64.4 iken kadınlarda yüzde 29.0 olarak gerçekleşti.
Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 21.2 oldu
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile yüzde 21,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %19.1, kadınlarda ise yüzde 25.2 olarak tahmin edildi.