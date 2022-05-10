https://tr.sputniknews.com/20220510/uefa-sampiyonlar-ligindeki-takim-sayisini-36ya-yukseltti--1056253476.html
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısını 36'ya yükseltti
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısını 36'ya yükseltti
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısını 36'ya yükseltme kararı aldığını duyurdu. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T17:23+0300
2022-05-10T17:23+0300
2022-05-10T17:40+0300
spor
uefa
uefa şampiyonlar ligi
takım
futbol
avrupa
karar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1054231799_4:0:616:344_1920x0_80_0_0_86b13418144e289abe73da83f4d34938.jpg
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısının 2024-2025 sezonu itibarıyla 32'den 36'ya yükseltileceğini açıkladı.Karara göre 2 takım, UEFA turnuvalarındaki geçmiş performanslarına göre özel davet alacak.
https://tr.sputniknews.com/20220502/uefa-baskani-ceferinden-rus-ve-belaruslu-futbolculara-destek-bu-krizin-sorumlusu-onlar-degil-1056025122.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1054231799_80:0:539:344_1920x0_80_0_0_5fb7bc7e2994de958670b7f68aa0e30d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uefa, uefa şampiyonlar ligi, takım, futbol, avrupa, karar
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısını 36'ya yükseltti
17:23 10.05.2022 (güncellendi: 17:40 10.05.2022) Abone ol
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısını 36'ya yükseltme kararı aldığını duyurdu.
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısının 2024-2025 sezonu itibarıyla 32'den 36'ya yükseltileceğini açıkladı.
Karara göre 2 takım, UEFA turnuvalarındaki geçmiş performanslarına göre özel davet alacak.