Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220510/uefa-sampiyonlar-ligindeki-takim-sayisini-36ya-yukseltti--1056253476.html
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısını 36'ya yükseltti
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısını 36'ya yükseltti
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısını 36'ya yükseltme kararı aldığını duyurdu. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T17:23+0300
2022-05-10T17:40+0300
spor
uefa
uefa şampiyonlar ligi
takım
futbol
avrupa
karar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1054231799_4:0:616:344_1920x0_80_0_0_86b13418144e289abe73da83f4d34938.jpg
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısının 2024-2025 sezonu itibarıyla 32'den 36'ya yükseltileceğini açıkladı.Karara göre 2 takım, UEFA turnuvalarındaki geçmiş performanslarına göre özel davet alacak.
https://tr.sputniknews.com/20220502/uefa-baskani-ceferinden-rus-ve-belaruslu-futbolculara-destek-bu-krizin-sorumlusu-onlar-degil-1056025122.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1054231799_80:0:539:344_1920x0_80_0_0_5fb7bc7e2994de958670b7f68aa0e30d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uefa, uefa şampiyonlar ligi, takım, futbol, avrupa, karar

UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısını 36'ya yükseltti

17:23 10.05.2022 (güncellendi: 17:40 10.05.2022)
© AAUEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AA
Abone olTelegram
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısını 36'ya yükseltme kararı aldığını duyurdu.
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısının 2024-2025 sezonu itibarıyla 32'den 36'ya yükseltileceğini açıkladı.
Karara göre 2 takım, UEFA turnuvalarındaki geçmiş performanslarına göre özel davet alacak.
Rusya- Futbol - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
Ukrayna krizi
UEFA Başkanı Ceferin'den Rus ve Belaruslu futbolculara destek: Bu krizin sorumlusu onlar değil
2 Mayıs, 17:33
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала