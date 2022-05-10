https://tr.sputniknews.com/20220510/uludagda-kaybolan-yasli-adam-akilli-saati-sayesinde-bulundu-1056237147.html
Uludağ'da kaybolan yaşlı adam akıllı saati sayesinde bulundu
Uludağ'da kaybolan yaşlı adam akıllı saati sayesinde bulundu
Bursa'da evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adam, kolundaki akıllı saatte bulunan GPS uygulaması sayesinde 8 saat... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T10:20+0300
2022-05-10T10:20+0300
2022-05-10T10:20+0300
türkiye
uludağ
alzheimer
bursa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056237122_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e2e95cda7d46e54b93836a3d24d36078.jpg
Bursa'da yaşayan alzheimer hastası olan Mehmet Yılmaz (80), evinden ailesine haber vermeden çıktı. Ailesi ise Yılmaz'ın sık sık kaybolduğu için yaşlı adamda bulunan akıllı saatteki GPS uygulaması baktı. Yaşlı adamın Uludağ'ın eteklerinde ormanlık arazide olduğunu gördüler.Aile hemen durumu AFAD, ANDA ve polis ekiplerine bildirdi. Hemen harekete geçen ekipler, ormanlık arazide bulunan yaşlı adamın GPS konumuna doğru hareket ettiler. Ekipleri yaklaşık 8 saat boyunca süren çalışma neticesinde Mehmet Yılmaz'ı buldu. Ormanlık araziden ambulansın bulunduğu alana indirilen yaşlı adam, yapılan ilk kontrollerinin ardından tedbir amaçlı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Babasının 4 senedir Alzheimer hastası olduğunu ve sık sık kaybolduğunu belirten Mehmet Yılmaz'ın kızı Güler Ak, "Babam yaklaşık 4 senedir Alzheimer hastası. Kolunda akıllı saat var. Ona yüklediğimiz uygulama bütün kardeşlerimde var. Babamı kaybolduğu zaman uygulamaya bakarak buluyoruz. Şarjı az olduğu için çok girmiyoruz ki bitmesin diye. Bu nedenle geç haberimiz oldu. Ablam haber verince eşimle birlikte çıkıp geldik. En son konumu ormanın içinde veriyordu. Eşim de AFAD ekipleriyle birlikte aramaya çıktı. Az önce aradı, 'Bulduk, geliyoruz'' dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220509/diyarbakirda-kayip-genc-otomobilde-olu-bulundu-1056228660.html
türkiye
uludağ
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056237122_120:0:1080:720_1920x0_80_0_0_797f01daccd6639cbdd0b6650be6286d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uludağ, alzheimer, bursa
Uludağ'da kaybolan yaşlı adam akıllı saati sayesinde bulundu
Abone ol
Bursa'da evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adam, kolundaki akıllı saatte bulunan GPS uygulaması sayesinde 8 saat sonra Uludağ'ın eteklerinde bulundu.
Bursa'da yaşayan alzheimer hastası olan Mehmet Yılmaz (80), evinden ailesine haber vermeden çıktı. Ailesi ise Yılmaz'ın sık sık kaybolduğu için yaşlı adamda bulunan akıllı saatteki GPS uygulaması baktı. Yaşlı adamın Uludağ'ın eteklerinde ormanlık arazide olduğunu gördüler.
Aile hemen durumu AFAD, ANDA ve polis ekiplerine bildirdi. Hemen harekete geçen ekipler, ormanlık arazide bulunan yaşlı adamın GPS konumuna doğru hareket ettiler. Ekipleri yaklaşık 8 saat boyunca süren çalışma neticesinde Mehmet Yılmaz'ı buldu. Ormanlık araziden ambulansın bulunduğu alana indirilen yaşlı adam, yapılan ilk kontrollerinin ardından tedbir amaçlı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Babasının 4 senedir Alzheimer hastası olduğunu ve sık sık kaybolduğunu belirten Mehmet Yılmaz'ın kızı Güler Ak, "Babam yaklaşık 4 senedir Alzheimer hastası. Kolunda akıllı saat var. Ona yüklediğimiz uygulama bütün kardeşlerimde var. Babamı kaybolduğu zaman uygulamaya bakarak buluyoruz. Şarjı az olduğu için çok girmiyoruz ki bitmesin diye. Bu nedenle geç haberimiz oldu. Ablam haber verince eşimle birlikte çıkıp geldik. En son konumu ormanın içinde veriyordu. Eşim de AFAD ekipleriyle birlikte aramaya çıktı. Az önce aradı, 'Bulduk, geliyoruz'' dedi.