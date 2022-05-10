https://tr.sputniknews.com/20220510/uluslararasi-uyusturucu-ticareti-yaptigi-belirlenen-cetenin-lideri-izmirde-yakalandi--1056250372.html

Uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çetenin lideri İzmir'de yakalandı

Uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çetenin lideri İzmir'de yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), uluslararası uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan çetenin elebaşı olduğu belirlenen şüphelinin 7 aylık çalışma sonucu İzmir'de... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T16:19+0300

2022-05-10T16:19+0300

2022-05-10T16:19+0300

türkiye

uyuşturucu

emniyet genel müdürlüğü (egm)

operasyon

çete

balıkesir

izmir

ayvalık

polis

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EGM'den yapılan açıklamaya göre, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Ay grubu"'olarak bilinen şüphelilerin yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi denizaşırı ülkelerden Ege Denizi sahil şeridini kullanarak Türkiye'ye getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Bu kapsamda 7 ay süren çalışmanın ardından Balıkesir ve İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak' ve 'kasten öldürme' suçlarından arama kaydı bulunan elebaşı M.A. ile yanında bulunan bir kişi İzmir'de gözaltına alındı.Gözaltına alınan M.A'nın elebaşı olduğu örgütün Ayvalık Maden Adası yakınlarında batan Vedat Reis-47 isimli tekneden 1 ton 900 kilogram skunk maddesinin denize yayılmasından ve Çanakkale’nin Biga ilçesinde Fronter Falcon isimli gemiye zulalanmış 23 kilo 600 gram kokainin Türkiye’ye getirilmesinden sorumlu olduğu belirlendi.

https://tr.sputniknews.com/20220502/izmirde-uyusturucu-operasyonu-38-kisi-tutuklandi-1056010436.html

türkiye

balıkesir

izmir

ayvalık

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uyuşturucu, emniyet genel müdürlüğü (egm), operasyon, çete, balıkesir, izmir, ayvalık, polis