https://tr.sputniknews.com/20220510/umit-ozdagdan-kilicdarogluna-turk-milletine-karsi-sike-yapiyorsunuz-1056249378.html

Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Türk milletine karşı şike yapıyorsunuz

Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Türk milletine karşı şike yapıyorsunuz

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Siz, Türk milletine karşı şike yapıyorsunuz. Erdoğan da bunu bildiği için topu size... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T15:53+0300

2022-05-10T15:53+0300

2022-05-10T15:53+0300

politika

ümit özdağ

açıklama

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

sığınmacı

zafer partisi

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Türkiye'deki sığınmacı sorununu sıklıkla sile getiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup toplantısındaki açıklamalarına Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.CHP liderinin, Suriye ve sığınmacılar konusunda 2011 yılından bu yana en tutarlı söylemi dillendiren partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğu yönündeki açıklamasını alıntılayan Özdağ, şu sözlerle Kılıçdaroğlu'na seslendi:

https://tr.sputniknews.com/20220506/zafer-partisi-genel-baskani-ozdag-tbmm-onunden-icisleri-bakanligina-yurumek-istedi-1056135943.html

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ümit özdağ, açıklama, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sığınmacı, zafer partisi