https://tr.sputniknews.com/20220510/umit-ozdagdan-kilicdarogluna-turk-milletine-karsi-sike-yapiyorsunuz-1056249378.html
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Türk milletine karşı şike yapıyorsunuz
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Türk milletine karşı şike yapıyorsunuz
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Siz, Türk milletine karşı şike yapıyorsunuz. Erdoğan da bunu bildiği için topu size... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T15:53+0300
2022-05-10T15:53+0300
2022-05-10T15:53+0300
politika
ümit özdağ
açıklama
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
sığınmacı
zafer partisi
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Türkiye'deki sığınmacı sorununu sıklıkla sile getiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup toplantısındaki açıklamalarına Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.CHP liderinin, Suriye ve sığınmacılar konusunda 2011 yılından bu yana en tutarlı söylemi dillendiren partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğu yönündeki açıklamasını alıntılayan Özdağ, şu sözlerle Kılıçdaroğlu'na seslendi:
https://tr.sputniknews.com/20220506/zafer-partisi-genel-baskani-ozdag-tbmm-onunden-icisleri-bakanligina-yurumek-istedi-1056135943.html
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ümit özdağ, açıklama, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sığınmacı, zafer partisi
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Türk milletine karşı şike yapıyorsunuz
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Siz, Türk milletine karşı şike yapıyorsunuz. Erdoğan da bunu bildiği için topu size atıyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki sığınmacı sorununu sıklıkla sile getiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup toplantısındaki açıklamalarına Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.
CHP liderinin, Suriye ve sığınmacılar konusunda 2011 yılından bu yana en tutarlı söylemi dillendiren partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğu yönündeki açıklamasını alıntılayan Özdağ, şu sözlerle Kılıçdaroğlu'na seslendi:
“Sayın Kılıçdaroğlu, sizi bütün vatansever CHP seçmeni önünde televizyonda 2011’den itibaren belgeler ile sığınmacılar meselesini tartışmaya davet ediyorum. Siz, Türk milletine karşı şike yapıyorsunuz. Erdoğan da bunu bildiği için topu size atıyor.”