https://tr.sputniknews.com/20220510/vana-mayis-ayinda-kar-yagdi-1056254208.html

Van'a mayıs ayında kar yağdı

Van'a mayıs ayında kar yağdı

Van'ın Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T17:57+0300

2022-05-10T17:57+0300

2022-05-10T17:57+0300

türkiye

van

kar yağışı

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Kent genelinde üç gündür aralıklarla devam eden yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde sürülerini meralarda otlatan besiciler, aniden bastıran kar yağışına yakalandı.Çatak ilçesinde ilkbaharda su seviyesi yükselen Kanisipi Şelalesi'nin bulunduğu dağlık alan da beyaza büründü.Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde de olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

türkiye

van

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van, kar yağışı