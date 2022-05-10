https://tr.sputniknews.com/20220510/vana-mayis-ayinda-kar-yagdi-1056254208.html
Van'a mayıs ayında kar yağdı
Van'a mayıs ayında kar yağdı
Van'ın Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T17:57+0300
2022-05-10T17:57+0300
2022-05-10T17:57+0300
türkiye
van
kar yağışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056254279_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_756973e9845b6072275c0651f6a03cfe.jpg
Kent genelinde üç gündür aralıklarla devam eden yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde sürülerini meralarda otlatan besiciler, aniden bastıran kar yağışına yakalandı.Çatak ilçesinde ilkbaharda su seviyesi yükselen Kanisipi Şelalesi'nin bulunduğu dağlık alan da beyaza büründü.Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde de olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
türkiye
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056254279_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_13ed935806604a70de9b8811f1741c7e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
van, kar yağışı
Van'a mayıs ayında kar yağdı
Abone ol
Van'ın Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Kent genelinde üç gündür aralıklarla devam eden yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde sürülerini meralarda otlatan besiciler, aniden bastıran kar yağışına yakalandı.
Çatak ilçesinde ilkbaharda su seviyesi yükselen Kanisipi Şelalesi'nin bulunduğu dağlık alan da beyaza büründü.
Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde de olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.