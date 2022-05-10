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Van'a mayıs ayında kar yağdı
Van'a mayıs ayında kar yağdı
Van'ın Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T17:57+0300
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türkiye
van
kar yağışı
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Kent genelinde üç gündür aralıklarla devam eden yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde sürülerini meralarda otlatan besiciler, aniden bastıran kar yağışına yakalandı.Çatak ilçesinde ilkbaharda su seviyesi yükselen Kanisipi Şelalesi'nin bulunduğu dağlık alan da beyaza büründü.Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde de olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
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van, kar yağışı

Van'a mayıs ayında kar yağdı

17:57 10.05.2022
© AAVan
Van - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AA
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Van'ın Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Kent genelinde üç gündür aralıklarla devam eden yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde sürülerini meralarda otlatan besiciler, aniden bastıran kar yağışına yakalandı.
Çatak ilçesinde ilkbaharda su seviyesi yükselen Kanisipi Şelalesi'nin bulunduğu dağlık alan da beyaza büründü.
Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde de olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
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