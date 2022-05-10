https://tr.sputniknews.com/20220510/yargitaydan-gizli-kamera-karari-delil-sayildi-1056253921.html
Yargıtay'dan 'gizli kamera' kararı: Delil sayıldı
Yargıtay'dan 'gizli kamera' kararı: Delil sayıldı
İzmir'de bir kişi, temizlikçinin cüzdanını karıştırdığını tespit edip şikayetçi oldu. Mahkemenin "gizli kamera görüntüsü delil sayılamaz" kararı, Yargıtay... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T17:39+0300
2022-05-10T17:39+0300
2022-05-10T17:39+0300
türkiye
yargıtay
kamera
gizli kamera
izmir
temizlikçi
mahkeme
aykut dikencik
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İzmir'de yaşayan bir kişi, ziynet eşyalarının kaybolduğunu fark etti. Evine gelen temizlikçiden şüphelendi. Odalara gizli kamera yerleştirdi.Kayıtlarda temizlikçinin, bir çekmeceye koyduğu cüzdanını kontrol ettiğini, boş olduğunu görünce yerine bıraktığını gördü. Bunun üzerine elindeki görüntülerle şikayetçi oldu.Temizlikçi hakkında asliye ceza mahkemesine dava açıldı.Gizli kamera görüntüleri hukuka uygun delil olarak kabul edildiYerel mahkeme, gizli kamera ile elde edilen görüntünün delil sayılamayacağına hükmetse de Yargıtay'a taşınan dosyadan farklı bir karar çıktı.Yargıtay 6. Ceza Dairesi, hak ve menfaatleri korumak amacıyla kurulan kamera görüntülerinin, gerektiğinde ceza yargılamasında hukuka uygun delil olarak kabul edilmesi gerektiğine karar verdi.Kamera görüntüleri sadece adli makamlarla paylaşılabilirAvukat Aykut Dikencik konuyla ilgili şunları söyledi:Ancak suçu ortaya koysa da bu görüntüler sadece adli makamlarla paylaşılabilir.Avukat Dikencik, özel hayata ilişkin görüntü ve seslerin hukuka aykırı şekilde ifşa edildiğinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceğini aktardı.
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yargıtay, kamera, gizli kamera, izmir, temizlikçi, mahkeme, aykut dikencik
Yargıtay'dan 'gizli kamera' kararı: Delil sayıldı
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İzmir'de bir kişi, temizlikçinin cüzdanını karıştırdığını tespit edip şikayetçi oldu. Mahkemenin "gizli kamera görüntüsü delil sayılamaz" kararı, Yargıtay tarafından bozuldu. Kararda, kamera görüntülerinin delil olarak kullanılabileceği belirtildi.
İzmir'de yaşayan bir kişi, ziynet eşyalarının kaybolduğunu fark etti. Evine gelen temizlikçiden şüphelendi. Odalara gizli kamera yerleştirdi.
Kayıtlarda temizlikçinin, bir çekmeceye koyduğu cüzdanını kontrol ettiğini, boş olduğunu görünce yerine bıraktığını gördü. Bunun üzerine elindeki görüntülerle şikayetçi oldu.
Temizlikçi hakkında asliye ceza mahkemesine dava açıldı.
Gizli kamera görüntüleri hukuka uygun delil olarak kabul edildi
Yerel mahkeme, gizli kamera ile elde edilen görüntünün delil sayılamayacağına hükmetse de Yargıtay'a taşınan dosyadan farklı bir karar çıktı.
Yargıtay 6. Ceza Dairesi, hak ve menfaatleri korumak amacıyla kurulan kamera görüntülerinin, gerektiğinde ceza yargılamasında hukuka uygun delil olarak kabul edilmesi gerektiğine karar verdi.
Kamera görüntüleri sadece adli makamlarla paylaşılabilir
Avukat Aykut Dikencik konuyla ilgili şunları söyledi:
"Kendinizi, ailenizi, evinizi korumak üzere yapmış olduğunuz kamera görüntülerinden elde ettiğiniz deliller tabii ki geçerlidir. Bunu kullanabilmeniz için başka türlü o suçu ispat etme olasılığının olmaması gerekir."
Ancak suçu ortaya koysa da bu görüntüler sadece adli makamlarla paylaşılabilir.
Avukat Dikencik, özel hayata ilişkin görüntü ve seslerin hukuka aykırı şekilde ifşa edildiğinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceğini aktardı.