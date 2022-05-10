https://tr.sputniknews.com/20220510/yargitaydan-gizli-kamera-karari-delil-sayildi-1056253921.html

Yargıtay'dan 'gizli kamera' kararı: Delil sayıldı

Yargıtay'dan 'gizli kamera' kararı: Delil sayıldı

İzmir'de bir kişi, temizlikçinin cüzdanını karıştırdığını tespit edip şikayetçi oldu. Mahkemenin "gizli kamera görüntüsü delil sayılamaz" kararı, Yargıtay... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T17:39+0300

2022-05-10T17:39+0300

2022-05-10T17:39+0300

türkiye

yargıtay

kamera

gizli kamera

izmir

temizlikçi

mahkeme

aykut dikencik

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İzmir'de yaşayan bir kişi, ziynet eşyalarının kaybolduğunu fark etti. Evine gelen temizlikçiden şüphelendi. Odalara gizli kamera yerleştirdi.Kayıtlarda temizlikçinin, bir çekmeceye koyduğu cüzdanını kontrol ettiğini, boş olduğunu görünce yerine bıraktığını gördü. Bunun üzerine elindeki görüntülerle şikayetçi oldu.Temizlikçi hakkında asliye ceza mahkemesine dava açıldı.Gizli kamera görüntüleri hukuka uygun delil olarak kabul edildiYerel mahkeme, gizli kamera ile elde edilen görüntünün delil sayılamayacağına hükmetse de Yargıtay'a taşınan dosyadan farklı bir karar çıktı.Yargıtay 6. Ceza Dairesi, hak ve menfaatleri korumak amacıyla kurulan kamera görüntülerinin, gerektiğinde ceza yargılamasında hukuka uygun delil olarak kabul edilmesi gerektiğine karar verdi.Kamera görüntüleri sadece adli makamlarla paylaşılabilirAvukat Aykut Dikencik konuyla ilgili şunları söyledi:Ancak suçu ortaya koysa da bu görüntüler sadece adli makamlarla paylaşılabilir.Avukat Dikencik, özel hayata ilişkin görüntü ve seslerin hukuka aykırı şekilde ifşa edildiğinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceğini aktardı.

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